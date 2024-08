Personalidades piden a la comunidad internacional rechazar resultados del CNE #11Ago

- Publicidad -

Por medio de una carta, un grupo de personalidades realizaron una carta para pedir a la comunidad internacional que rechacen los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral sobre las presidenciales en Venezuela. Además, que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

En la publicación, de acuerdo a El País de España, indicaron que “la victoria de la oposición es coherente con todos los datos de las encuestas de opinión disponibles y con el exhaustivo esfuerzo de la oposición en el seguimiento de los comicios”.

En este sentido, añadieron: “esta victoria se produce a pesar de las medidas extremas adoptadas por el régimen para socavar el proceso democrático, incluida la privación inconstitucional del derecho al voto de casi ocho millones de venezolanos (una cuarta parte de la población) que han huido del país en los últimos años”.

Consideran también que el pueblo venezolano habló el 28 de julio y se le debe respetar su voluntad. “A pesar de los intentos del régimen del presidente Maduro por silenciarlo, el pueblo venezolano ha hablado alto y claro por un futuro mejor. No buscan venganza, sino una transición pacífica hacia un Gobierno elegido por ellos mismos que permita la reconstrucción y reactivación económica del país”.

Los firmantes, hicieron una solicitud clara a la comunidad internacional: “Le pedimos que utilicen sus respetadas voces e influencia a nivel mundial para ayudar a persuadir al Gobierno de Maduro de que acepte los resultados electorales y garantice una transferencia de poder plena y pacífica a la nueva Administración del presidente legítimo, Edmundo González”.

¿Quiénes firmaron carta sobre crisis en Venezuela dirigida a la comunidad internacional?

Juan Manuel Santos es expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz en 2016. Mary Robinson es expresidenta de Irlanda. Ban Ki-moon es ex secretario general de la ONU. Firman también esta carta abierta Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México; Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y ex directora general de la OMS; Elbegdorj Tsajia, expresidente y ex primer ministro de Mongolia; Gari Kaspárov, campeón del mundo de ajedrez y presidente de la Fundación de Derechos Humanos; Masih Alinejad, periodista, escritor y activista; Leopoldo López, líder opositor venezolano y cofundador del Congreso Mundial de la Libertad, y Ricken Patel, director general y fundador de la ONG Avaaz.

