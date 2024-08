EEUU afirma que CNE no publica datos detallados «porque demostrarían que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos» #14Ago

- Publicidad -

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, ha manifestado que la administración de Nicolás Maduro no ha ofrecido claridad sobre los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio, más de dos semanas después de la contienda.

«Más de dos semanas después de las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro aún no ha aclarado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio», afirmó.

La funcionaria estadounidense afirma que Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones. Según Jean-Pierre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha hecho públicos los resultados desglosados, ya que estos evidenciarían un resultado diferente al proclamado oficialmente.

«Es muy claro para la mayoría del pueblo venezolano, los Estados Unidos y un número creciente de países que el CNE no ha proporcionado los votos completos y detallados porque demostrarían que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos», insistió.

Asimismo, hizo un llamado a Maduro para que reconozca estos resultados y inicie un «diálogo constructivo» con la oposición. «Maduro debe reconocerlo y entablar un diálogo constructivo, inclusivo y de buena fe con la oposición para restaurar las normas democráticas pacíficamente de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo», agregó.

Portavoz invitó a revisar informe de la ONU

Jean-Pierre también se refirió al informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, que recientemente analizó el proceso electoral en Venezuela. «Ayer, el panel de expertos de la ONU que estuvo recientemente en Venezuela publicó sus resultados provisionales, y los animo a todos a que echen un vistazo al informe en línea cuando tengan un momento», concluyó.

El informe del Panel de Expertos de la ONU subraya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no cumplió con las medidas fundamentales de transparencia e integridad. Según el documento, las autoridades no siguieron las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, ni llevaron a cabo auditorías después de las elecciones. Los expertos señalaron que el CNE no respetó los plazos establecidos, lo que pone en duda la credibilidad del proceso electoral.

El Panel también criticó que se anunciara un ganador sin la debida publicación de los resultados tabulados, un hecho que, según ellos, es sin precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. Esta falta de transparencia ha generado desconfianza entre una parte significativa del electorado venezolano respecto al resultado proclamado por el CNE.

