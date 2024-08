Márquez: El CNE ha violado el procedimiento, que recurra al conteo manual para que se reivindique #15Ago

- Publicidad -

Cesar Bátiz, director de El Pitazo; Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes; y Victor Amaya, director de Tal Cual; quienes integran la Alianza Rebelde Investiga (ARI) realizaron la noche del jueves 15 de agosto un debate vía Youtube tras el contexto postelectoral en Venezuela.

A través del espacio “La Conversa”, transmitido también por la red social X, abordaron sobre ¿Qué le está debiendo el CNE a los venezolanos? con el excandidato presidencial, Enrique Márquez, quien indicó que ha introducido un recurso ante la Fiscalía para pedir una investigación penal contra los rectores principales del CNE (Consejo Nacional Electoral).

- Publicidad -

Actas electorales

El ingeniero ratificó sobre una posible presentación de actas electorales después de dos semanas de la elección presidencial: «El CNE ha violado el procedimiento, suspendió las cinco auditorías posteriores que se deben realizar en cualquier elección». Mientras aseguró que esto genera una situación de indefensión para el pueblo venezolano, quien debe tener claridad en relación a cuáles fueron los resultados.

En este orden, Márquez señaló que la comunidad internacional está pidiendo lo mismo que el pueblo venezolano, «que se publiquen los resultados acta por acta. Que esos resultados sean auditados en función de los mecanismos que tiene el CNE».

Posibilidad de nuevas elecciones

Ante la posibilidad que han asomado distintas autoridades internacionales de que se realicen nuevamente unas elecciones en Venezuela, el excandidato afirmó que desde los diferentes partidos en el país, “no se analiza ese posibilidad porque todavía están oscuros los resultados del 28, muy mal que se convoquen unas elecciones con todas las dudas que hay.”

A su juicio, la nación tiene «un sistema electoral robusto, entre la totalización electrónica y manual», por lo que considera que la solución es recurrir al conteo manual «en función de que el CNE se reivindique y podamos tener la posibilidad de la instalación de un nuevo gobierno, gane quien gane».

Márquez considera que a pesar de la polarización se debe construir un camino compartido, ya que; el principal problema de Venezuela es político. “Ojalá pudiéramos construir una posibilidad alrededor de un gobierno de coalición, de unidad, de convergencia. Me parece lejano, pero en lo personal esa es mi búsqueda porque creo que si no logramos revertir esa polarización no vamos a salir adelante como país”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí