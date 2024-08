Son titulares viernes #16Ago

- Publicidad -

OEA convocó reunión extraordinaria sobre la crisis electoral en Venezuela

“Lo vamos a lograr”, María Corina Machado recordó importancia de salir a la calle este 17 Ago y reitera convocatoria a protesta mundial

María Corina Machado, «convencida» de que parte de las Fuerzas Armadas venezolanas quieren negociar

Edmundo González emitió contundente respuesta negativa a la sugerencia de repetir elecciones

Biden no apoya nuevas elecciones en Venezuela: entendió mal la pregunta Casa Blanca aclaró comentario de Biden: no apoya propuesta de repetir elección en Venezuela

Chavismo aprobó la polémica ley para regular y fiscalizar las ONG en Venezuela

La ley sobre ONG promueve acciones «antidemocráticas», dicen organizaciones

El que Enrique Márquez consignó documento en Fiscalía para denunciar a rectores del CNE

Borrell destacó que informe de la ONU denuncia falta de base de resultados oficiales en Venezuela

Manuel Isidro Molina: La desconfianza generalizada de la inmensa mayoría de la población venezolana -aquí y en el exterior- en el Consejo Nacional Electoral @cneesvzla y el Tribunal Supremo de Justicia @TSJ_Venezuela hace inviable la pretensión reeleccionista del gobierno.

Manuel Isidro Molina: El CNE tiene la obligación constitucional, legal y moral de publicar oficialmente las actas de votación mesa por mesa y garantizar el cotejo con los «resultados» publicados por Amoroso. Esa proclamación no puede ser una «caja fuerte» a la medida del candidato reeleccionista.

Francisco Palmieri: Maduro debe aceptar que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos

TSJ inició de forma unilateral el «peritaje técnico» del material entregado por el CNE

Lula ofreció un avión para sacar de Venezuela a los asilados en la embajada argentina.

María Corina Machado será nominada al Premio Nobel de la Paz durante ceremonia en Miami

Maduro arremetió contra la influencer con 50 millones de seguidores, Lele Pons por entrevistar a María Corina Machado

Lele Pons le responde a las acusaciones de Maduro: “¿Te molesté?. No me vas a callar, ganó Venezuela”

Maduro acusa a la oposición de invertir “miles de millones de dólares” en una “guerra cibernética”

Coordinador general de Clima21: «Venezuela enfrenta unos siete derrames petroleros al mes»

Fiscal Saab vincula a Gilber Caro con grupos delincuenciales para “generar atentados” en Venezuela

Hacinamiento en comando de la PNB por cantidad de detenidos en Carabobo

SNTP sobre despidos en VTV: «Son ilegales y atentan contra la estabilidad de los trabajadores»

Con un crecimiento interanual de 31,52% cierran ganancias de la banca al cierre de julio en comparación con el mismo periodo del año pasado, según GlobalScope

Cavecom-E: Comercio electrónico en Venezuela sigue en ascenso

Capacidad utilizada de la industria se elevó en promedio a 40% según Encuesta de Conindustria

Inició la entrega del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a agosto 2024

BCV: Bs. 36,61 – Paralelo: 41,75 – Bitcoin: 57.769,40$

Edmundo González: «Sin una transición política en Venezuela no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país”

Canasta alimentaria de Maracaibo sube a $ 464 durante julio

Cantv levantó bloqueo a Binance, Amazon, Mercadolibre y otros

Receso judicial del TSJ hasta septiembre no incluye a la Sala Electoral

Mercedes Malavé: El CNE no puede compartir funciones administrativas con la sala del TSJ

Foro Penal contabiliza 1406 detenidos en Venezuela tras las protestas poselectorales

Arrestan a seis personas por “incitar al odio” a través de Tik Tok en Venezuela

El abogado penalista y criminalista, Zair Mundaray, señaló que en Venezuela ya existen “campos de concentración”, aseguró quienes son más afectados, son los adolescentes.



“En Venezuela hay campos de concentración (…). En el caso de los adolescentes, estos niños han sido estigmatizados por toda la institucionalidad. Han sido señalados como terroristas. El daño que se les causa es inconmensurable (…). Venezuela está marcando la pauta del horror», denunció.

Vicente Díaz: «La actuación de la sala electoral del TSJ no exime al CNE de su competencia y responsabilidad constitucional»

Aquí están todas las Actas del 28 de Julio, Estado por Estado, Municipio por Municipio, Parroquia por Parroquia…Ya no se necesita introducir ningún nro. de cédula para poder acceder al portal y revisar Acta por Acta…

Aquí puedes navegar los resultados por mesa.

Decenas de ciudades en Europa se sumarán este sábado 17 de agosto, a lo que promete ser la protesta global más grande de la historia, en contra del régimen de Maduro

Conoce el sitio más cercano a donde vives: www.uhnplus.com

Puedes ubicar en el mapa interactivo cualquier ciudad del mundo y el sitio de concentración de la Gran Protesta Mundial por la Verdad de Venezuela el sábado 17 de agosto

INTERNACIONALES

Ucrania derriba 29 drones Shahed lanzados por Rusia

Presidente ucraniano afirma que sus tropas tomaron control total de ciudad rusa de Sudzha.

La incursión de Ucrania en Rusia le cambia el guión a Putin.

La realidad de 130.000 rusos desplazados y una caótica respuesta oficial pueden empezar a desinflar el discurso oficial de que Rusia se dirige con paso firme hacia la victoria.

Rusia rechaza abrir investigación sobre la muerte de Navalny, afirma su viuda.

Un tribunal ruso condena a 12 años de cárcel por traición a una rusa-estadounidense.

El llamado de Lula a nuevas elecciones en Venezuela se convirtió en un boomerang para su política exterior.

El presidente brasileño, Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Lula se refirió a las elecciones venezolanas «hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

María Corina Machado rechaza la propuesta de repetir elecciones en Venezuela que dijo Lula desde Brasil

«… Y si no les gusta el resultado de una segunda elección, qué vamos, ¿a una tercera, una cuarta, una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso en sus países? (…) Nosotros fuimos a una elección con la regla de ellos (Gobierno) y mucha gente nos dijo que estábamos locos porque iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar y lo hicimos. Hubo gente que arriesgó sus vidas; su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día hay otros presos y otros ya se fueron. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí, es una falta de respeto».

Lula no reconoce la victoria de Maduro: «Él sabe que le debe una explicación al mundo»

López Obrador no cree «prudente» pedir nuevas elecciones en Venezuela, como sugirió Lula.

Hasta Pablo Iglesias pide al chavismo que muestre las actas de la elección presidencial.

Grupo IDEA condena intenciones de Brasil, Colombia y México de promover nuevas elecciones en Venezuela

Andrés Pastrana lanzó pulla a Petro y Lula da Silva: “Perdieron la oportunidad de pasar a la historia como demócratas”

Vicepresidenta de Colombia sobre elecciones en Venezuela: «No sé quién ganó porque no estoy en ese país»

Maduro llama a Javier Milei un «fracaso como economista y presidente» de Argentina

Milei asegura que “no está dispuesto” a devaluar en Argentina

Gobierno de Chile: «Reiteramos nuestro llamado a que se respete la democracia y voluntad del pueblo venezolano»

Petro revela que «propuesta confidencial» al ELN está relacionada con «reforma económica»



La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso anima a acudir el sábado a la manifestación de apoyo a Venezuela: «No se puede blanquear una narcodictadura»

Gustavo Petro: «De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo»)

Maduro responde a propuesta de Petro: ‘Jamás voy a dar opiniones de qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible’

Según Maduro, Elon Musk «lo que quiere es el petróleo».

Petro firma la extradición de uno de los narcos más buscados en Europa, Capturado gracias a Tik Tok:

Fiscalía de Chile solicitará 225 años de prisión para Carlos González Vaca, líder del Tren de Aragua

Trump asegura que suavizará el tono con Irán si gana elecciones: «Vamos a ser amistosos»

La dirigente izquierdista Claudia Sheinbaum recibió este jueves la constancia que la acredita como presidenta de México

Confirmaron 584 muertes por la viruela del mono en el Congo y la OMS espera más casos en Europa

El Servicio Secreto aprueba plan para proteger a Trump con vidrio blindado en sus mítines

La Policía de NY ha arrestado a un niño venezolano de 11 años, acusado de ser el “principal agresor” en un violento robo en el metro de NYC.

Un grupo de adolescentes atacó a un pasajero de 24 años y le robó su teléfono en el tren 7 hacia Manhattan. La detención se realizó en el Hotel Roosevelt en Midtown, donde los sospechosos, incluyendo a un joven de 17 años, tenían el dispositivo robado.

Posible huelga en puertos de Estados Unidos podría retrasar el transporte de mercancías por meses

Demandan a un estado de EEUU por prohibir la carne producida en laboratorio

Hunter Biden pidió ayuda al Gobierno de EEUU para una empresa energética ucraniana

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra las redes comerciales de los hutíes y Hezbollah

INE: 44 mil venezolanos llegaron a España en primer semestre del año

La población venezolana en España crece en 240 personas cada día, y un tercio elige Madrid

Venezolanos deportados de Islandia buscan refugio en España

Colombia rescató a 10 migrantes, cuatro de ellos venezolanos, cerca de la isla de San Andrés

Imputan a Alberto Fernández por el delito de presuntas lesiones graves a la exprimera dama

Alberto Fernández renuncia como presidente del Partido Justicialista de Argentina

Producción industrial de Colombia cayó por segundo mes consecutivo

Estados Unidos «está listo» para iniciar los vuelos de regreso de migrantes desde Panamá

Huelga del sindicato de la mina de cobre más productiva del mundo cumple 24 horas en Chile

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba registra una caída del 29% en su beneficio trimestral.

Las estafas ‘cripto’ capturan más de 1.800 millones de euros en el primer semestre.

SEC multa a empresas financieras con US$393 millones por uso de WhatsApp.

Gobernador de Texas ya no puede llenar autobuses con migrantes para enviar al norte del país

Los talibanes celebran tres años en el poder, pero no hablan de los afganos

Detectado en Suecia el primer caso de mpox o viruela del mono fuera de África

Donald Trump pide aplazar la sentencia en el caso de la actriz porno hasta después de las elecciones

Un terremoto de magnitud 5,7 sacude la costa este de Taiwán sin provocar víctimas

Murió Gena Rowlands, actriz de The Notebook, a los 94 años

Madonna celebrará su 66 cumpleaños en Italia con visita privada a Pompeya

“El Puma” Rodríguez se las cantó a Maduro: Que prepare las maletas si no las tienen listas ya

Matthew Perry fue víctima de una red de distribución de ketamina de la que hay 5 detenidos

DEPORTES

La Vinotinto en baloncesto descendió en el nuevo ranking FIBA

MLB: Martín Pérez vence a Piratas tras canje y logra su primera victoria con Padres

El gobierno uruguayo conversó con la Asociación de Fútbol preocupado por el partido de la selección en Venezuela



La estadounidense Chiles criticó este jueves por «injusta» la retirada de su bronce en suelo en París 2024 tras una apelación que dio por medallista en su lugar a la rumana Ana Barbosu.

