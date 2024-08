Márquez solicita recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del TSJ por «vinculación con una parcialidad política» #20Ago

- Publicidad -

Este martes, Enrique Márquez, excandidato presidencial presentó una solicitud formal para recusar a la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez.

Su argumento se basa en los supuestos vínculos de la magistrada con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que, según él, pone en duda su imparcialidad en los casos que se están tratando en el tribunal.

Márquez sostiene que existen pruebas suficientes que demuestran que la magistrada no debería participar en el proceso. Entre los elementos que menciona, destaca su vinculación pública con el PSUV, partido que la magistrada ha apoyado en elecciones pasadas, incluyendo su respaldo a Nicolás Maduro, quien solicitó al TSJ la certificación de su victoria electoral.

«Consideramos que la señora presidenta (que lidera la revisión del resultado electoral) está incursa en causales suficientes de vinculación política y de falta de imparcialidad como para ser recusada», explicó.

Márquez, quien se postuló a la presidencia por el partido Centrados, expresó su preocupación sobre la falta de transparencia en el proceso electoral del 28 de julio.

El excandidato mencionó que ha presentado siete denuncias graves relacionadas con el proceso electoral, las cuales considera que son perjudiciales para la Constitución y el Estado de Derecho en Venezuela.

Márquez también criticó la falta de acceso a los expedientes y la imposibilidad de presentar expertos para el peritaje, lo que, a su consideración, limita la capacidad de los candidatos para observar el proceso de manera efectiva.

«Hemos presentado siete denuncias, no tenemos acceso a los expedientes, no dejaron que presentáramos expertos para el peritaje, no conocemos el proceso que se está llevando», expresó.

El día de hoy asistimos al Tribunal Supremo de Justicia para ejercer la recusación de la Magistrada Presidenta de la Sala Electoral, por razones de vinculación con una parcialidad política, falta de imparcialidad y carencia de idoneidad para el ejercicio de juez en la causa del… pic.twitter.com/uOZ2dO5iNi — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) August 20, 2024

