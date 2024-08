OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Cargado de optimismo y de fe #22Ago

- Publicidad -

Son muchos los que quieren pero poco los que creen, sin esas creencias resulta difícil hacer realidad los objetivos, estas dos cosas deben ir aliadas de buena voluntad sobre cargada de optimismo y de fe con el propósito de ver resultados satisfactorios de forma y con la aspiración de lograr un mundo mejor o una nación como la nuestra pacífica y prospera por medio de aportes con talento y buena voluntad, donde nuestro principal objetivo sea nuestro país y sus hijos para que no sigan abandonando su patria y cada día la amen más y la defiendan con amor del bueno y no con egoísmo ni interés personal; así que todos a la carga aportando sus talento, sus esfuerzos, en aras de volver a recuperar la nación y hacerle atractiva y segura a la gente que desea trabajar y las inversiones extrajeras que me consta que nuestro país les es atractivo para invertir, producir, convivir y compartir; conozco a muchas empresas e industriales que contribuyeron al desarrollo del país deseosos de un empujoncito por volver y regresar, besar y pisar tierras venezolana, consciente como muchos de que esta es tierra bendecida por Dios y dotada de todo en forma abundante con recursos inagotables, donde cabemos todos y con espacios suficientes y además abundancia de un deseo de desarrollo, con la seguridad de que las condiciones están dadas para la no escases ni pobreza extrema en un país rico como el nuestro.

La prosperidad es una demostración de la existencia de Dios, a este pensar hay que respetar, admirar y practicarlo en todas las responsabilidades que uno asuma o le corresponda por deber o por su propia voluntad y por beneficio, como decía un famoso y yo lo he puesto en práctica en diferentes oportunidades y con resultados muy buenos, desde que conozco a Dios a nada le tengo miedo por justo y con su apoyo todo se resuelve y sale bien y a la vez uno hace las cosas bajo la supervisión de nuestro Padre y protector para no tener el remordimiento que interrumpa la convivencia con la familia y amigos, tratando de vivir una forma que hasta el sepulturero derrame lagrimas el día que le toque marcharse para siempre, se sabe que una de las mayores desgracia del mundo es la pobreza sobre todo para quien es pobre, este mensaje lo dijo Bernar Shaw también se sabe que la pobreza es mental y la gente se acostumbra a la escasez y culpar a los demás en vez de preocuparse y poner la mente a funcionar con voluntad, ética y dignidad, no caer en aquel decir con los avaros “ese fulano es tan pobre que lo único que tiene es dinero” por tal hay que frenar las tentaciones y no convertirse en un avaro indeseable, eso es nocivo para la salud y no son requeridos en ninguna parte, debemos amar más a nuestro país, apostar hasta donde nos duela, estar atento a que la gratitud es la madre de las virtudes .

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]

