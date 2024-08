Exrector Vicente Díaz: El CNE debe publicar resultados mesa por mesa este jueves #26Ago

- Publicidad -

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, cuestionó este lunes, la posibilidad de impugnar los resultados electorales sin que se hayan publicado las actas de votación. Díaz enfatizó que los resultados desagregados deben ser publicados en la página web del órgano electoral este jueves.

Durante una entrevista en el Circuito Éxitos de Unión Radio, el exrector recordó que lo que genera confianza en el sistema de votación venezolano no son los rectores, sino la auditabilidad de sus resultados.

Vicente Díaz indicó que el resultado que dio Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 28 de julio fue un resultado total, sin el detalle al que se está acostumbrado y que estipula la ley.

“De acuerdo con la ley, los resultados deben ser anunciados y luego publicados en la página web por estados, municipios, parroquias, centros y mesas. Esto no fue publicado, solo se mostró el resultado total con un porcentaje de participación” añadió.

El rector recordó que el órgano electoral alegó un hackeo que no le impidió hacerse del 80% de las actas, e insistió en que el organismo, por la normativa electoral, debe publicar las hojas complementarias donde se muestra el resultado de cada mesa.

“Para ser auditable una elección, es necesario tener el resultado mesa por mesa, pero al no tener estos resultados, no se sabe que sucedió en la mesa. El país reclama que no se tenga el resultado mesa por mesa”, acotó.