Maduro anuncia la realización de mega elecciones en 2025 #26Ago

- Publicidad -

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado que en 2025 se llevarán a cabo unas mega elecciones que incluirán la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales.

Maduro especificó que se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, y miembros de 23 Consejos Legislativos y 335 Concejos Municipales. «En 12 meses estaremos nuevamente en campaña electoral», afirmó, subrayando que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está organizando su maquinaria electoral para este proceso.

- Publicidad -

Maduro instó a su partido a prepararse para este evento, revisando el mecanismo del 1x10x7, que busca optimizar la selección de candidatos.

«Ya nosotros estamos preparando, ya estamos haciendo una reingeniería de la maquinaria en 1x10x7, preparando para ver cómo va a ser el método, quiénes van a ser los candidatos, las candidatas, ya estamos en eso», resaltó.

Durante su intervención en la XI Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, Maduro destacó la importancia de este evento electoral.

Advertencia sobre participación en mega elecciones

El dirigente también hizo hincapié en que aquellos que no respeten la ley y los poderes públicos no podrán participar en las elecciones. «Quien no reconozca el poder electoral y judicial, aquellos que en definitiva no reconocen el poder de esta Constitución, sencillamente por ley, no pueden participar en procesos electorales», advirtió, sugiriendo que esto podría afectar a sectores de la oposición que no se alineen con el marco constitucional.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí