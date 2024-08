Grupo de Jugadores Anónimos en Barquisimeto conmemora 18 años rescatando vidas #26Ago

- Publicidad -

El próximo mes de septiembre el Grupo de Jugadores Anónimos en Barquisimeto conmemora, con distintas actividades, 18 años de establecerse en la ciudad con la finalidad de ayudar a sanar a las personas con problemas de ludopatía.

“Jugadores Anónimos te da una herramienta segura que le ha funcionado a todo el que desea dejar de jugar. No hay nadie que haya llegado con el deseo de dejar de jugar y que haya fracasado con este programa. ¿Cuándo fracasas? Cuando tu deseo no es real. Cuando, a pesar de que sabes que tienes un problema, quieres seguir jugando. Ya no puedes hacer nada. Pero si tú tienes un deseo real, esta es la salida”, expresaron integrantes del grupo.

- Publicidad -

El Grupo de Jugadores Anónimos es voluntario, gratuito y se protege la identidad de quienes asisten.

¿Qué es la ludopatía?

La definición que se encuentra en internet es la siguiente: La ludopatía es un trastorno de orden psicológico que lleva a la persona a jugar y apostar repetidamente en un casino u otro sistema de apuestas, afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional.​También se aplica a la adicción patológica a los juegos electrónicos en general.​

Actividades

Del 23 al 30 de septiembre se desarrollarán las actividades, muchas se efectuarán en las diversas universidades de la ciudad. Miembros del grupo resaltaron que durante toda esa semana, todo jugador o familiar; o personas con curiosidad del tema podrán acercarse, contactar al grupo y adquirir toda la información.

Vías de contacto con Grupo de Jugadores Anónimos

Los interesados pueden llamar o dejar mensajes por su línea de vida al 0414 509 8609 las 24 horas del día; y en el que recibirán una respuesta. También por la cuenta en Instagram @grupolaserenidadbqto

“Para todo el que tenga inquietud de saber si tiene un problema tal, pueda venir con toda la libertad. No les preguntamos su apellido, ni dónde trabajan, si tienen dinero o no, si llegaron a pie o en carro, no nos interesa nada de eso. Nos interesa que escuchen el programa y que se lleven una oportunidad que no se parece a ninguna otra”.

“Parece una cosa difícil de creer, pero hoy han muerto cualquier cantidad de personas por problemas de deudas, de apuestas. Por problemas que no saben cómo enfrentar, cómo decirle a su familia que están metidos en una deuda y prefieren quitarse la vida”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí