OPINIÓN ¡Dios y el Running…! #27Ago

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de DIOS mora en vosotros? 1Cor 3:16

¿Qué tiene que ver el Evangelio de Dios con el acto de correr? ! MUCHO! Dijo Dios, “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.” 3 Juan 2. Y enfatizó el hecho de correr y ejercitarse, con una pregunta y una recomendación. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios,…? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 1Cor.6:19,20.

Ante esta amonestación de nuestro Creador y Padre Celestial, no nos queda ninguna duda de la estrecha relación entre el Evangelio y el acto de correr y hacer ejercicios. Por cuanto está plenamente demostrado, que sin ejercicios, nunca habrá un cuerpo verdaderamente saludable. Entonces, cuando corremos o ejercitamos, estamos cuidando el cuerpo y por tanto glorificando a Dios. Estamos, obedeciendo la recomendación divina. Y eso es bueno.

Los beneficios de este deporte, que todos saben hacer, que es gratuito, sencillo y económico, son muchísimos. Estimula tu mente, te ayuda a estar en forma, quemas grasas, calorías y tonifica tus músculos. En la página www.muchtennis.com, lo exponen de manera concisa y precisa. CORRER de manera regular es una de las actividades más simples y completas a la vez. Correr elimina grasas, favorece al corazón, estimula la agilidad, pone más resistencia a la fatiga y mejora el equilibrio mental.

Desde siempre, correr fue una de las premisas para mantener un buen estado físico y una mente relajada. Sus beneficios son múltiples, además está comprobado científicamente que al practicar cualquier tipo de deporte, incluso una caminata rápida, el cuerpo genera endorfinas. Esta sustancia conocida como «la hormona de la felicidad» actúa como neurotransmisor que logra inhibir la transmisión del dolor, regular el apetito, liberar las hormonas sexuales y por ende generar una genuina sensación de bienestar.

¿Cómo les parece?

En tiempos pasados correr era una actividad solitaria. La mayoría de personas no se organizaban para realizarla. En los últimos años, los gimnasios, entrenadores, vecinos, las familias y compañeros de trabajo comenzaron a hacerlo y la transformaron en una actividad conducida, grupal y sobre todo placentera. El running es una práctica elaborada y propone diferentes tipos de carreras: cortas, medianas, largas, de calle, combinadas y de aventura, donde los participantes atraviesan los diferentes terrenos que ofrece la naturaleza. Una bonita oportunidad para encontrarse con nuestro Dios, si Ud. lo desea. De verdad es una bendición poder pertenecer a un grupo organizado que nos involucre en este maravilloso mundo.

Personalmente alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto luego de mí estado depresiva vengo con ganas renovada para seguir corriendo. La CARRERA HUPAZ fue la fuerza motivadora que me llevó a reiniciarme en esta saludable práctica. Dije !Amo trotar! y de allí, al mejor estilo de Forrest Gump, he tratado de no parar de correr cuanta competencia se realiza. Lo triste es que los organizadores de las CARRERAS especulan con los costos de las CARRERAS.

A todo los corredores. Sigan adelante en la promoción y organización de estos eventos, que si no tienen recompensa en este mundo, cuenten, que sus nobles acciones están escritas en los registros del cielo y a su tiempo, si perseveran en la buena actitud y la obediencia al Dios del Cielo,, recibirán el mejor galardón. “La Corona de la Vida” ¡Señores, El Altísimo les bendiga! Y !A CORRER el 22.09.24 con UCLA ¡Hasta el próximo Artículo Dios mediante!” “Creo firmemente que este Libro es la roca inconmovible de las Sagradas Escrituras y estoy dispuesto a arriesgar mi vida por esta verdad” Guillermo E. Gladstone. Primer ministro británico del siglo XIX.

William Amaro Gutiérrez

