Empresas editoriales que aún están activas en Venezuela trabajan entre un 10% y 15% de su capacidad instalada #29Ago 

Las empresas editoriales e impresoras de libros están trabajando entre un 10 y un 15% de su capacidad instalada, producto de la crisis país, de la piratería y la descarga de los libros por Internet, afirma Julio Mazparrote, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores y Presidente de la Cámara Venezolana del Libro.

Revela que la crisis económica que ha estado viviendo Venezuela, se ve reflejada en el sector, recuerda que a partir del 2013 fue disminuyendo la adquisición de textos debido a la caída del poder adquisitivo y a esto hay que sumarle la piratería, y la utilización de la vía Internet para revisar los textos, que aun cuando no es la mejor solución para estudiar, porque Internet aun cuando es una herramienta maravillosa, también tiene una serie de desventajas, pero ha sido la solución que se le ha dado, pero se ha visto que después de la pandemia, que la educación digital no ha sido lo más exitosa y los padres a diario están luchando por la adicción a las pantallas y los padres y docentes este han hecho hincapié este año en la adquisición de textos escolares para buscar un equilibrio en los niños de manera que no estén todo el tiempo frente a las pantallas.

Recuerda que en el año 2011 el Ministerio de Educación decidió sacar a las editoriales de textos escolares privados, de los colegios públicos, no hay que olvidar que en los colegios públicos está el 80% del universo estudiantil, fue cuando se lanzó la Colección Bicentenaria, impresa desde el año 2018 y a partir de allí no se ha vuelto a imprimir.

“Entonces estamos viendo un mercado privado donde aún nosotros nos mantenemos, pero la gran mayoría de los libros que se venden, son de ejercicios, de actividades, donde hacen las caligrafías, pero los libros de teoría, sobre todo los de bachillerato ya no se venden como antes y por otro lado, tenemos una población que no tiene libros, hay algunos padres que pueden adquirir un libro para sus hijos, hablamos con el Ministerio de Educación y no hay un presupuesto para dar un libro a cada niño, son 7 millones de niños que estudian en los colegios públicos, de allí que las editoriales privadas se dedican a surtir, a doral de libros a los colegios privados”,, señala Mazparrote.

Advierte que este año han visto cierto interés en libros impresos, se notó en la campaña, no hemos visto las ventas, las cuales están flojas, porque se comenzó a vender en julio, pero quizás con toda la incertidumbre que estaba planteada con las elecciones, no se ha empezado las ventas con esa fuerza y ahora que estamos entrando en la recta final de septiembre, posiblemente se ve un resurgimiento, una mejora en las ventas, pero hasta los momentos, están muy lentas.

Revela que hay una industria paralela, que afecta a la industria formal, que es la piratería, hay libros que se están imprimiendo , parecieran originales, pero resulta que son libros impresos en alguna imprenta del vecino país o una imprenta escondida en Venezuela; también está el tema de las fotocopias y esto les afecta mucho, porque al no recibir los fondos que requieren las editoriales para poder seguir actualizando libros, afecta al mercado y a las imprentas que pierden trabajos por esa causa.

Admite que a pesar de las dificultades, hay un inventario suficiente para cubrir la demanda de los colegios privados, afirmando que las empresas están activas, están operando entre un 105 Y 15% , señala que son máquinas muy grandes requieren mucho mantenimiento y muchas están en condiciones de standby, a la espera que se reactive el mercado o se venden las máquinas como chatarra, dijo Mazparrote en el Circuito Éxito 99,9.

