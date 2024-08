La esposa de Perkins Rocha denuncia que el abogado enfrenta cargos de terrorismo y traición a la patria #29Ago

- Publicidad -

La esposa del abogado Perkins Rocha, María Constanza Cipriani, reveló que fue notificada a través de un mensaje de texto sobre la presentación de su esposo ante los tribunales en la madrugada de este jueves.

En esta audiencia, a Rocha se la habrían imputado graves cargos que incluyen terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio. Además, no tuvo acceso a su derecho a la defensa privada, según la denuncia de Cipriani; asimismo, se le ha dictado una medida de privativa de libertad, siendo recluido en la sede del Sebin en El Helicoide.

Cipriani expresó su angustia al no haber tenido contacto con su esposo desde su detención, afirmando que se encuentra aislado de su familia y abogado.

«Aún no he tenido ningún tipo de contacto con el, no lo he visto y ni hemos hablado. Se mantiene aislado de familia y abogado», detalló.