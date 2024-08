La suspensión de las relaciones diplomáticas no ha afectado el comercio entre Panamá y Venezuela #29Ago

- Publicidad -

A pesar de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Panamá, luego de la actual situación política-social en la que se encuentra Venezuela, no ha perjudicado del todo al comercio bilateral, es así como lo ha expresado este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

«Usted sabe que hay medios para comerciar, así que ayer justamente me comentó el canciller que por ahora el flujo comercial (entre Panamá y Venezuela) no se ha visto mayormente afectado. Claro que es un problema estar así, pero eso no es culpa de Panamá», agregó Mulino.

Cabe destacar, que la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor de América y situada en el Caribe de Panamá, es quien suministra en gran parte al mercado venezolano. En 2022 Panamá exportó $6,83M a Venezuela y los principales productos fueron el petróleo refinado, contenedores de papel y papel de fibras de celulosa.

Vuelos entre Panamá y Venezuela

Con base en los datos manejados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal aeropuerto de Panamá y un centro regional de conexiones, entre el primer semestre del 2024 aproximadamente 311.624 pasajeros se movilizaron entre el país centroamericano y Venezuela.

Sin embargo, luego del 29 de julio, Nicolás Maduro anunció la suspensión temporal de los vuelos comerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana, siendo estos países que los venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades visitan para hacer conexiones aéreas ante la baja oferta de vuelos directos desde y hacia Venezuela.

Por consecuencia, a inicios de este mes los boletos aéreos en Venezuela se han incrementado en un 300% desde que el Gobierno venezolano suspendiera los vuelos a varios países, entre ellos Panamá, según Informes periodísticos que citan a la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.

Es importante destacar, que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Panamá fueron suspendidas por parte del gobierno panameño el 29 de julio tras no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.



