Colombia: paro de transportistas afecta abastecimiento de alimentos, transporte público y colegios #5Sep

La protesta de transportistas de carga por el alza en el precio del diésel que comenzó el fin de semana en Colombia ha empezado a afectar el abastecimiento de alimentos en varias ciudades, a usuarios del transporte público terrestre y a niños que no pueden asistir presencialmente a sus escuelas.

El jueves la policía reportó 89 bloqueos permanentes y 38 intermitentes en vías de todo el país, lo que incluye los accesos a ciudades capitales como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto y Villavicencio.

Claudia Briceño caminaba por una calle bloqueada del norte de Bogotá junto a su papá en silla de ruedas al lado de decenas de camiones que no permitían el paso de otros vehículos. Ambos se dirigían a un hospital para atender una cita medica que habían esperado por cinco meses. “Los taxis no quieren pasar, está el flujo muy parado… ojalá les solucionen rápido, la verdad”, dijo Briceño a The Associated Press.

En Bogotá el alcalde Carlos Fernando Galán calculó que cuatro millones de personas no han podido transportarse en Transmilenio, el sistema público de la ciudad, debido a que los carriles por donde circula han sido bloqueados. Al inicio de la jornada fueron reportados 17 puntos de protesta que reunían a cerca de 640 vehículos de carga, sin embargo, horas más tarde la policía antimotines intervino cinco de ellos con gases lacrimógenos y se recuperó la movilidad.

“Esto está afectando, como ustedes lo ven, a millones de personas que en Bogotá tienen que ir a trabajar, estudiar, a una cita médica o cualquier diligencia”, señaló Galán a la prensa.

Cerca de un millón de niños de colegios públicos y privados no han tenido clases presenciales en Bogotá debido a los bloqueos, según la Secretaría de Educación de la ciudad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a garantizar a los menores la educación y alimentación, debido a que en muchos casos los niños reciben alimentos subsidiados en los colegios más vulnerables.

Los bloqueos tampoco han permitido que lleguen 270 toneladas de basura al relleno sanitario de Bogotá y algunos de los camiones que transportan residuos permanecen detenidos en las vías de la ciudad.

Los transportistas de carga y el gobierno han sostenido por varios días una mesa de negociación para intentar llegar un acuerdo sobre el alza en el precio del diésel de 1.904 pesos (0,50 dólares) por cada galón que fue ordenada el sábado por el gobierno, el primer incremento en más de cuatro años.

El Ministerio de Transporte planteó el jueves modificar el alza y hacerla de manera gradual hasta el mes de diciembre, sin embargo, no mencionó si desistiría o congelaría otros dos incrementos que había anunciado para 2025.

Varias ciudades del país reportaron afectación en el abastecimiento de alimentos. Bogotá registra una disminución cercana a 55% en las toneladas de alimentos en la central de acopio, mientras que en otras ciudades como Cúcuta y Bucaramanga —al nororiente del país— se ha registrado una disminución de más de 40% de la cantidad de toneladas de alimentos.

Otras ciudades han advertido un incremento en el precio de los alimentos debido a los bloqueos. En Villavicencio —a 122 kilómetros de Bogotá— la alcaldía calculó dicho aumento en un 30% y llamó a las partes a conciliar.

Las pérdidas para la economía también son millonarias. En Bogotá, por ejemplo, se calcula un impacto de cerca de siete millones de dólares diarios, según detalló a la prensa María del Pilar López, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Las protestas también han afectado a los usuarios del transporte público intermunicipal por el bloqueo de vías y debido a que algunos conductores se han unido a las manifestaciones. En ciudades como Bogotá, Tunja y Pasto las terminales terrestres han reportado que no tienen salida de vehículos y en algunos casos han suspendido la venta de tiquetes.

El Ministerio de Transporte calculó el jueves una reducción del 81% de los pasajeros que se movilizan en todas las terminales de transporte terrestre del país.

Plan del gobierno de Petro

Con el aumento en el precio del diésel, el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha propuesto cerrar el déficit en las finanzas públicas que se ha creado con el pasar de los años en el Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles con el que el gobierno cubría la diferencia entre el valor de los combustibles en el país y el precio internacional del petróleo.

