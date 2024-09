VIDEO | Francisco Carmona: Pensionados y jubilados seguimos exigiendo nuestros derechos #5Sep

- Publicidad -

Francisco Carmona, coordinador del Comité de Derechos Humanos para los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores del estado Lara, se pronunció este jueves 5 de septiembre sobre la situación que atraviesa el sector.

«Los pensionados y jubilados, muy particularmente los pensionados del Seguro Social, estamos viviendo una de las épocas más críticas. Nosotros tenemos exactamente 30 meses desde el 9 de marzo del 2022 reclamando nuestros derechos. Ustedes recuerdan aquella manifestación que hicimos que se extendió a todos los estados de Venezuela y sin excepción, incluyendo el Distrito Capital», declaró a El Impulso.

Sin embargo, señaló que a pesar de las manifestaciones «nuestras peticiones no han sido oídas».

«Hoy día, muchos de los adultos mayores están criando nietos porque sus hijos tuvieron que partir al exterior. Eso lo hemos venido diciendo desde hace ya mucho tiempo», agregó.

«No podemos vivir con 130 bolívares mensuales»

El dirigente gremial, manifestó que lo que perciben por concepto de pensiones, es «insuficiente» para cubrir sus necesidades básicas.

«Aquí, sencillamente con 3.5 dólares los adultos mayores no podemos estar tranquilos, no podemos subsistir un par de días porque no alcanza para nada. Ni mucho menos para comprar medicamentos», dijo.

En este contexto, aseguró: «Cuando incrementaron el salario a 130 bolívares, que para el momento eran 30 dólares, no era lo que se quería, sin embargo era algo. Hoy día esos mismos 130 bolívares lo siguen percibiendo los pensionados en Venezuela, los pensionados del Seguro Social y hoy día equivalen a 3.5 dólares totalmente devaluado», sentenció.

Por último, hizo un llamado a las autoridades a escuchar sus solicitudes y brindar soluciones a los pensionados y jubilados de Venezuela.

