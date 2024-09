Defensa de Edmundo González afirma que «no está planteado» su comparecencia ante la Fiscalía #5Sep

- Publicidad -

El abogado de Edmundo González, José Vicente Haro, se dirigió a los medios para aclarar la situación legal de su cliente, en respuesta a las recientes declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab. Haro enfatizó que no hay planes para que González comparezca ante el Ministerio Público, ya que considera que no existen las garantías necesarias para su defensa.

«Las declaraciones de hoy no se compadecen con las garantías que deben existir para su comparecencia. Ahora, si él (Edmundo González), decidiera en el futuro comparecer, lo cual no está planteado porque no hay garantías y lo ha demostrado el ciudadano fiscal hoy en sus declaraciones», afirmó.