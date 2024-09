Edmundo González sobre su salida de Venezuela: Tal decisión la he tomado pensando en el país #9Sep

- Publicidad -

Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial opositor, manifestó este lunes que la decisión de abandonar Venezuela y trasladarse a España la tomó porque el destino de los venezolanos “no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

«Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento», indica en un comunicado.

«Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad», agregó.

En este sentido, destacó que su «compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido».

«Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del dialogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguir{e comprometido», aseguró.



Por otra parte, pidió la libertad de «las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mi la gran prioridad, una exigencia irrenunciable».

«Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo», puntualizó.

Reconoce «esfuerzo y trabajo» de María Corina Machado

En el texto, González Urrutia también hizo referencia a la líder opositora María Corina Machado.

«Quiero reivindicar el esfuerzo y trabajo de María Corina Machado quien lideró este proceso electoral y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño», sentenció.

Llegada de Edmundo González a España

Cabe resaltar que González Urrutia, aterrizó el domingo en España a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española. Llegó a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Se conoció que el avión aterrizó pasadas las 4:00 p.m., hora local.

Según informó el ministerio español de Asuntos Exteriores, González, que viajaba acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío, fue recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

«A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo, cuyo resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos», informó el citado departamento.

Por su parte, González ofreció este domingo sus primeras palabras tras su llegada a Madrid, España.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

