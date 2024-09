España asegura que sus intereses en Venezuela están a salvo, pero pide a partidos no agravar la situación #12Sep

- Publicidad -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que “los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas en Venezuela están a salvo”, pese al “sobresalto” que ha podido producir en Venezuela el hecho de que el Congreso español aprobase ayer una moción para instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González.

No obstante, ha pedido “responsabilidad” a los partidos políticos para no agravar más el asunto exigiendo un reconocimiento que por ahora no tiene previsto hacer la UE.

En declaraciones a los periodistas en un desayuno informativo en Madrid, Montero ha afirmado que el Gobierno está “pendiente” de la situación en Venezuela tras el “sobresalto” de la votación del miércoles, pero ha asegurado que “las relaciones del Gobierno permiten saber que los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que en definitiva lo importante, están a salvo”.

Ha asegurado que mantendrán abierta la “vía diplomática” con el Gobierno venezolano, pero ha pedido a los partidos políticos españoles para que “no se salgan del guion de la UE”.

“Tenemos que estar todos a una”, ha dicho, porque “España por sí sola no puede hacer nada” sobre la política en Venezuela, pero sí “puede quedar en evidencia ante cuestiones que no estén totalmente alineadas con lo que se plantea en la esfera Internacional y la Unión Europea”.

Es importante recordar que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha solicitado a la Comisión Permanente de Política Exterior la elaboración de una resolución que contemple la ruptura de todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España. Esta petición surge tras la reciente votación en el Congreso español, donde se aprobó el reconocimiento de Edmundo González como «presidente electo» de Venezuela.

«Comisión de Política Exterior reúnanse de inmediato, aprueben una resolución y que la plenaria apruebe para instar al gobierno de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas y comerciales, consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno de España y todos los consulados», manifestó.

«⁠Que cesen los vuelos desde España a Venezuela y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de manera inmediata», continuó.

