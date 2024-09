Entrevista Dominical | Palacios alerta: Barquisimeto, una ciudad estancada por políticas erróneas

- Publicidad -

En el marco de la celebración de los 472 años de la fundación de Barquisimeto, el diputado Guillermo Palacios pintó un panorama desalentador sobre la situación actual de la ciudad. En una entrevista exclusiva para El Impulso, el parlamentario denunció un retroceso significativo en diversos aspectos de la vida cotidiana de los barquisimetenos.

Palacios señaló que el desarrollo vertiginoso que caracterizó a Barquisimeto y al estado Lara en décadas pasadas se ha estancado debido a políticas públicas erróneas. La crisis se manifiesta en la deficiencia de servicios básicos como agua y electricidad, así como en la paralización de grandes proyectos de infraestructura, entre los que destaca la inconclusa red ferroviaria.

- Publicidad -

Asegura que el principal problema que enfrenta la ciudad es el agua, detallando que la falta de este recurso básico impide garantizar el suministro de otros servicios y limita las posibilidades de desarrollo.

¿Cómo se encuentra Barquisimeto en este aniversario 472?

Lamentablemente en este nuevo aniversario no hemos tenido avances sino retrocesos. El desarrollo vertiginoso que tuvo la ciudad y el estado Lara en tiempos pasados se ha detenido. Es fundamentalmente porque lo que tiene que ver con las políticas macro para el desarrollo del estado y de la ciudad se han deteriorado.

Lo que tiene que ver con el suministro de agua, de electricidad, los grandes proyectos que se plantearon a principio del 2000-2001-2003, de la extensión de la red ferrocarrilera que venía desde Maracaibo hasta enlazar con el ferrocarril de Barquisimeto y el ferrocarril de Barquisimeto-Puerto Cabello a enlazar con la red ferrocarrilera central, eso se volvió simple y llanamente un engaño porque ni siquiera el ferrocarril de Barquisimeto ha sido concluida a pesar de que tuvo unas inversiones bastante altas para esos efectos.

El problema del gas ha sido también bastante cuestionado, no solamente porque no ha funcionado, las propias comunidades han estado requiriendo y solicitando servicios de gas. Los servicios públicos han sido bastante deficientes.

A eso se suma lo que tiene que ver con el tema de la gasolina, ya nosotros vemos cómo en forma intermitente se producen colas por distintas razones en las estaciones de servicio y ni decir pues del resto del estado. Pero, por supuesto, eso es parte de la crisis que hay en todo el país y que afecta el desarrollo sostenible de una ciudad como Barquisimeto.

No hay condiciones para que nosotros estemos celebrando este aniversario de la ciudad de Barquisimeto porque no ha habido avances, al contrario, ha habido un retroceso sostenible y eso es debido a las políticas macroeconómicas del régimen. La gente no tiene cómo celebrar sencillamente porque los salarios son insignificantes, lo que devengan los pobladores no se compensan con los costos que hay actualmente de los productos de primera necesidad del servicio de salud, del servicio de educación. Está afectando totalmente el que podamos tener una calidad de vida suficiente como para que nosotros estemos pensando en celebrar un aniversario como se hacía antes en Barquisimeto.

¿Cuál considera usted que es el problema principal que tiene actualmente Barquisimeto?

Uno de los problemas fundamentales es el agua, de eso no hay la menor duda. Sin tener el servicio de agua, no hay posibilidades de enfrentar el resto de los servicios y de las necesidades de la gente. Sabemos que es lo que ha ocurrido con las represas, por ejemplo la de Yacambú-Quíbor, que tuvo la oportunidad de ser concluida entre los años 2010-2012 aproximadamente. Ya sabemos que la corrupción hizo mella en la conclusión de esta obra. No se continuó, solamente se inició la construcción de la represa Dos Bocas. Esas dos obras importantísimas, conjuntamente con el sistema de riego del Valle de Quibor como extensión de la represa de Yacambú, por supuesto hubiesen sido polos de desarrollo importantísimos.

Con el sistema de riego del Valle de Quibor se iban a regar aproximadamente 20.000 hectáreas de terreno en ese sector y eso significa que se iban a incrementar las exportaciones de alimentos, se iba a poder darle sostenibilidad alimentaria, no solamente al estado Lara, sino al país.

¿Por qué cree que el gobierno regional, conociendo esta problemática, no se apunta a solucionarla?

El problema es que, sin justificar absolutamente nada, porque el gobernador, que es la primera autoridad del estado su gestión inicial ha debido solicitar recursos para la conclusión y la continuación de estas obras porque son los factores fundamentales para el desarrollo, sin embargo, lo que se han hecho es ni siquiera hablar de este problema, sino que lo que están haciendo es adoptando la política de paños calientes donde hay una ruptura, entonces van a reparar, pero resulta ser que esas son ya tuberías envejecidas. Van a continuar en el mismo proceso por el deterioro que tienen, a cada momento va a haber interrupción del servicio en todo el sistema e igualmente, podemos decir, que ahora acaba de cumplir también aniversario y resulta ser que el problema del agua, en que ahora es terrible, requieren muchos recursos, que los gobiernos regionales ni municipales los tienen y por supuesto, son obras que necesitan ser acometidas por el gobierno nacional.

¿Qué se espera para los próximos años en Barquisimeto si no se atienden todas estas situaciones?

Definitivamente, y tengo que expresarlo de esta manera, si aquí no se produce el cambio político que lo aprobó el pueblo venezolano el 28 de julio, lamentablemente no va a haber posibilidades de desarrollo de la recuperación de la infraestructura. No va a haber posibilidades de que aquí iniciemos la reconstrucción del país y cuando digo reconstrucción del país, estamos diciendo la reconstrucción de todas estas poblaciones que se han venido en detrimento de su política, de manera que creo que tenemos de aquí al 10 de enero un espacio para que se pongan los intereses del país por delante.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí