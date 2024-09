Jugadores Anónimos de Barquisimeto invitan a celebrar su 18 aniversario

- Publicidad -

El grupo de apoyo Jugadores Anónimos de Barquisimeto celebrará su 18 aniversario el próximo martes 24 de septiembre, en el que invitan a todos los larenses a que vivan la experiencia de manera voluntaria, desde las anécdotas y perspectivas de personas que han superado su ludopatía.

Miembro de la hermandad, indican que todos los martes en las tardes realizan “reuniones abiertas para cualquier persona que quiera ser parte del grupo y los sábados en la mañana hacen reuniones cerradas solo para jugadores declarados”.

Así mismo, afirman que el grupo ofrece un programa para la recuperación de jugadores anónimos, estructurado con preguntas de autorreflexión, promesas y sugerencias para mantener la abstinencia del juego.

Origen de Jugadores Anónimos

Integrante del grupo destaca, que Jugadores Anónimos nació hace 67 años en 1957, en Estados Unidos, donde dos personas se reunieron para conversar sobre sus problemas de juego, posteriormente observaron la reseña de un periódico con relación a la ludopatía y gracias a esto otros jugadores comenzaron a unirse y crear este grupo de apoyo.

Tiempo después se expandió a distintos países entre esos Venezuela donde llegó inicialmente a la ciudad de Caracas y seguidamente hasta Barquisimeto.

Actividades la semana aniversario

El día lunes 24 de septiembre el grupo hará una actividad en la universidad Andrés Eloy Blanco, seguidamente el día martes tendrán su acostumbrada reunión, el miércoles ofrecerán un Bazar en la universidad Yacambú y el sábado finalizarán su semana aniversario con un desayuno solo para los jugadores declarados en su sede habitual.



Vías de contacto con Grupo de Jugadores Anónimos

Los interesados pueden llamar o dejar mensajes por su línea de vida al 0414 509 8609 las 24 horas del día; y en el que recibirán una respuesta. También por la cuenta en Instagram @grupolaserenidadbqto

“Para todo el que tenga inquietud de saber si tiene un problema tal, pueda venir con toda la libertad. No les preguntamos su apellido, ni dónde trabajan, si tienen dinero o no, si llegaron a pie o en carro, no nos interesa nada de eso. Nos interesa que escuchen el programa y que se lleven una oportunidad que no se parece a ninguna otra”.

