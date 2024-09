José Altuve fue expulsado al quitarse el zapato y la media para reclamar una jugada #18Sep

- Publicidad -

José Altuve, beisbolista venezolano que juega actualmente como segunda base para los Astros de Houston de las Grandes Ligas, fue expulsado del encuentro entre los Astros y Padres el pasado martes 17 de septiembre tras reclamar al umpire una polémica decisión.

El inconveniente sucede cuando Altuve bateó un rodado por la tercera base con la pizarra empatada a tres carreras y el juez principal, Miller, destacó que la pelota estaba en juego, aunque el venezolano mantuvo posición en el pentágono para reclamar que la pelota había hecho contacto con su pie, lo que según el reglamento hubiera sido un simple foul.

El jugador venezolano reclamó la decisión y hasta se quitó el zapato para enseñarle al árbitro dónde había recibido el golpe, acto que lo llevó a ser expulsado del juego.

Una expulsión insólita: José Altuve acaba de ser expulsado del juego tras quitarse el zapato y la media de su pie izquierdo para mostrarle al umpire principal exactamente en donde lo había golpeado la pelota.



Esta no la habíamos visto antes 😅 pic.twitter.com/xSEQyun4K6 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) September 18, 2024

Segunda expulsión de Altuve en esta temporada

A finales del mes de junio, José Altuve enfrentando a los Mets en Nueva York, hizo un contacto similar en el que la pelota rozó en la planta de su pie; sin embargo, al igual que en esta ocasión, los umpires continuaron con la jugada en un rodado por tercera que representó el último out.

Joe Espada, ex jugador de beisbol puertorriqueño y actual manager de los Astros de Houston, afirmó «es una pelota de foul, hay que ver la pelota una vez que toca el pie, el vuelo de la pelota, lo que hace la pelota. No lo entiendo. Tengo mucho respeto por los árbitros. Trabajan duro. Hay cuatro ahí afuera. Para mí, hay que poder verlo. No vieron esa jugada”.

