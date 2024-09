OPINIÓN Palabras en el Tiempo: Un pedacito del cielo azul #18Sep

- Publicidad -

Dios hizo su creación inspirado en la visión que tuvo de pintar la belleza en el mosaico del amor con el bosquejo de los sentimientos nacientes en esa fuente de vida llamada como «El Sentir de Pertenencia» y la dibujó con la convicción de que fuera pintada con un pincel sobre un pergamino donde quedaría plasmado como un dibujo que por siempre llevamos dentro de nuestros corazones que son el motor impulsor de la revoluciones para vivir y andar día a día regalando sonrisas y amor. Es una bendición de Dios el poder describir lo bello, hermoso y sagrado que es tener un pedacito del cielo azul. El Centro de Atención Integral para personas con parálisis cerebral e impedimentos físicos motor (CAIPCIN) en el Barrio «San José» es mi sitio donde trabajo como docente conjuntamente con muchos colegas compañeros que en este Centro Docente prestamos y desempeñamos una encomiable e incansable labor llena de amor, dedicación y entrega total donde nuestra principal razón de trabajar es la de llenar de amor, de ternura y comprensión a toda la matrícula de niños y adolescentes que asisten a este Centro. El cielo refleja en la deslumbrante belleza de cada amanecer el color azul del inmenso mar que alumbra nuestros ojos con la luz de la paz y la esperanza de poder sonreír en la vida por todo lo que logramos alcanzar y eso es un pedacito del cielo azul que Dios nos proporciona para valorar nuestro comportamiento en nuestra existencia. Un pedacito del cielo azul son las estrellas que están en el corazón de cada uno de esos niños que en su alma reflejan un infinito universo de amor, de fe y esperanza de encontrar cada día momentos que los llenen de ilusiones , anhelos y fantasía en su vida. Todos esos niños nos dan a nosotros un pedacito de sus corazones a través de sus sonrisas y sus miradas llenas de amor, ternura y comprensión donde reflejan su sentir y la transformación de su alma donde nos muestran su pedacito de cielo azul de la bondad y de su inocencia al creer que todo puede ser posible. Que bellas son las sonrisas de los niños porque son expresiones sinceras. Tuvo mucha razón el cantante venezolano Reynaldo Armas cuando en su pasaje «El Credo» dice que no hay nada mas sincera que la tierna sonrisa de un niño. Un pedacito del cielo azul somos cada uno de nosotros los integrantes del personal docente como la Directora, el personal administrativo y obrero que trabajamos en este Centro quienes con nuestra entrega, constancia, voluntad, vocación de servicio, dedicación y un noble corazón único y bendecido por Dios, hacemos posible este pedacito del cielo azul con la obra y el propósito que Dios nos dió para servirle y hacerle bien a estos niños. El Libertador Simón Bolívar dijo; «HACER BIEN NO CUESTA NADA y VALE MUCHO«. Yoi José Luis Mogollon aunque Dios no me dió la alegría, el privilegio y la felicidad de tener un hijo (por ahora), quiero, amor, valoro, admiro y defiendo a los niños porque Yo también fui un niño con muchas necesidades y vicisitudes en mi niñez La Bíblia dice «Cuando yo era un niño pensaba como un niño, jugaba como un niño y hablaba como un niño, pero ahora que soy un hombre deje todo lo que era cuando niño» C1 Corintios 12:11). Finalmente todos los que trabajamos en CAIPCIN junto a todos los niños somos sin lugar a dudas….UN PEDACITO DEL CIELO AZUL.

Profesor José Luis Mogollón

