Cabello: González Urrutia al hablar de coacción señala de cómplice al embajador de España #19Sep

- Publicidad -

El ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que sectores de oposición siempre «tratan de mentir», al referirse al excandidato presidencial, Edmundo González.

Resaltó que tal como lo informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el excandidato opositor, Edmundo González, tiene 24 horas para que retirar el término «coacción» en sus declaraciones en torno a la firma de un documento para su salida del país hacia España.

- Publicidad -

«Es que ese término es complicado, lo que implica coacción: chantaje, presión, es una cosa que o lo haces o lo haces», destacó en su programa Con el Mazo Dando.

En ese sentido, expresó que dicho documento se firmó en la Embajada de España, que es territorio español, «entonces, el embajador de España, es cómplice de esto, de la coacción», dijo.

«Como es eso, que él ahora acusa a sus anfitriones que lo tenían en esa casa obligado y se lo llevaron para España».

Cabello agregó que «algo no cuadra y algo no le cuadra es a ellos. Nosotros si estamos muy claros que no hubo presión ni coacción».

«No asumen sus responsabilidades, no aceptan lo que hacen y decepcionan a los suyos», indicando que Edmundo González «ha tratado de explicar y quedó muy mal y nosotros, mientras ellos explican y enredan, vamos con nuestra verdad (…) Hoy Jorge Rodríguez dijo la verdad», concluyó.

Lea también: González habló sobre su salida de Venezuela: Consideré que podía ser más útil, libre que encerrado

Las declaraciones del ministro de Interior y Justicia, surgen luego de que González afirmara el miércoles que fue presionado por el gobierno venezolano, que según indicó, le presentó un documento que debía firmar para poder salir.

A pesar de la coacción que denunció, decidió que es más útil fuera que dentro del país, reafirmando su «compromiso con la democracia y el mandato del pueblo venezolano».

«El mundo entero sabe que siempre recurren al chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del Embajador de España, el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país», agregó.

En este sentido, indicó: «En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones», dijo.





Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí