Periodista Luis Gonzalo Pérez abandonó el país tras recibir amenazas luego del 28 julio #19Sep

- Publicidad -

Luis Gonzalo Pérez, periodista que formaba parte del equipo de la líder política María Corina Machado durante meses, publicó un video en su red social X, en el que anuncia y explica que tomó la decisión de salir del país, luego de recibir múltiples amenazas después de las elecciones del 28 de julio.

Pérez, destaca que «luego de estar casi 2 meses escondido, puedo contar la situación de mi familia, de mi pareja, lo que me llevó a tomar la decisión de salir del país».

- Publicidad -

De igual manera afirma que estaba siendo vigilado, perseguido, amedrentado al igual que su familia y pareja, además, reveló que sufrió estrés traumático y ansiedad a causa de esta situación.

ÚLTIMA HORA | Periodista Luis Gonzalo Pérez abandonó el país tras "recibir amenazas por parte del gobierno venezolano luego del 28J"



“Me llegó una alerta en donde el Estado venezolano estaba buscándome para dar con mi captura" https://t.co/rPUImLgxZ1 pic.twitter.com/pq4OPOB957 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 19, 2024

«El día 29 de julio, donde hubo manifestaciones, hice cobertura para medios internacionales, me llegaron múltiples amenazas, alertas, que me buscaban para capturarme y fue una situación que como persona como humano, me impactó y tuve que tomar la decisión de estar bajo resguardo, paralizar las comunicaciones», expresó el periodista.

Así mismo, denuncia que hayan más de 2 mil personas detenidos, entre ellos 150 menores de edad y que en el exilio estén 18 profesionales de la comunicación.

Migración de periodistas venezolanos

Cabe resaltar que de 181 periodistas encuestados, 155 (equivalente a 85,63%) indicaron que las restricciones para ejercer el periodismo en Venezuela fueron la razón determinante para emigrar, de acuerdo con la información publicada por Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Durante el mes de agosto, hubo un enfoque especial en la situación de los periodistas venezolanos emigrado ante el contexto de persecución y censura por parte del Estado venezolano. También abordaron estudios recientes sobre la cobertura de medios estatales e internacionales en elecciones y campañas para vencer la censura. Finalmente, presentaron las recomendaciones para la protección y apoyo de periodistas exiliados.

IPYS Venezuela resalta que más del 40% de los periodistas venezolanos en el exilio enfrentan dificultades migratorias, ya que la ausencia de documentos de identidad permanentes a menudo impide su integración laboral en los países de acogida. Por otra parte, se halló que 110 (60,78%) de los comunicadores consultados no siguen ejerciendo el periodismo en el exterior y, de esa totalidad, 56 profesionales no poseen empleo fijo.



Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí