Padrino López: Si intentan una nueva agresión, van a recibir una respuesta contundente #20Sep

El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro para la Defensa Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en unión cívico-militar defenderá el territorio venezolano si los «mercenarios del imperio» intenta una «nueva agresión».

Así, el ministro aclaró que: “lo sepan los imperialistas y sus viles mercenarios, si osan intentar una nueva agresión contra nuestra patria, aquí estaremos, la FANB y su pueblo, en perfecta unión cívico-militar, esperándolos para hacerles morder una vez más el amargo polvo de la derrota”.

En referencia al exmilitar estadounidense Erik Prince, el ministro de la Defensa afirmó que esos grupos deben saber que “nosotros no estamos desarmados, y van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, la FANB, y estoy seguro en paralelo, ese pueblo que no ve ahí, desde afuera, que también no va a permitir jamás que aquí se derrame sangre porque les dio la gana a los imperialistas del norte, eso no va a ocurrir”, concluyó.

Rechazo a sensaciones estadounidenses

El pasado 13 de septiembre, Padrino López emitió un comunicado en representación de las Fuerzas Armadas (FANB), en el que expresa su firme rechazo a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

En su declaración, Padrino López califica estas medidas como un acto de injerencia por parte del gobierno estadounidense, que busca «desestabilizar» al gobierno de Venezuela.

