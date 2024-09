Entrevista Dominical | Presidente del Colegio de Profesores en Lara: Las expectativas no son muy buenas para el venidero año escolar 2024-25 #22Sep

- Publicidad -

El inicio del nuevo año escolar en Venezuela está marcado por una profunda crisis en el sector educativo, según denunció el profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara. Entre las principales preocupaciones de los docentes se encuentran la falta de un aumento salarial significativo, la ausencia de una contratación colectiva y las precarias condiciones de las escuelas.

Arroyo señala que los educadores venezolanos perciben salarios extremadamente bajos, que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. “Actualmente, el salario de los docentes oscila entre 10 y 15 dólares al mes, una situación insostenible que impide que los profesionales de la educación se dediquen por completo a su labor”, afirmó el dirigente sindical.

Además de los bajos salarios, los docentes también enfrentan problemas como la falta de insumos y materiales educativos, el deterioro de la infraestructura escolar y la sobrecarga laboral. Estas condiciones, según Arroyo, afectan directamente la calidad de la educación que se imparte en las aulas.

¿Cuáles son sus expectativas para el inicio de este nuevo año escolar?

En el marco del inicio del año escolar bueno, las expectativas no son muy buenas. De verdad, nosotros quisiéramos dar otra noticia, pero realmente, esperamos un inicio nuevamente en el año escolar sin cuestiones fundamentales, como es la firma de nuestra contratación colectiva, sobre todo en el marco del salario económico y social, que es fundamental para el trabajador de la educación, reiteramos, para los docentes, para los educadores, eso no ha existido.

Tenemos más de cuatro años que se venció la contratación colectiva y no ha habido forma de que se firme la misma con un incremento económico y social.

¿Qué otras cosas les preocupa a los docentes?

Son muchas, pero te puedo nombrar la infraestructura escolar, la dotación de las mismas, y por supuesto, el diseño curricular para los estudiantes, la comida para los muchachos. La situación en general de la educación, de verdad que se necesita que el gobierno o cualquiera de los gobiernos que han existido y que existirán, le den la mano primeramente a la educación, sin educación no hay progreso en una nación y eso es en cualquier país del mundo.

Con respecto al tema de los horarios, ¿cómo planean dar clases en este nuevo periodo?

Hay dos puntos. Nuestras federaciones deben bajar los lineamientos a los sindicatos regionales para que hagamos un conversatorio o reuniones, asambleas en los centros de trabajo. Nosotros realmente también solicitamos a las zonas educativas, en nuestro caso la del estado Lara, al Consejo Educativo, seccionales y municipales, para ponernos de acuerdo.

Queremos que realmente se inicie un ciclo escolar de educación popular, gratuito, obligatoria, en cumplimiento de nuestra normativa laboral, empezando por la Constitución, la Regulación de Educación, el reglamento del ejercicio de la protección docente, que son fundamentales el cumplimiento de las mismas. De tal manera que vamos a esperar cuáles son los lineamientos, tanto del Ministerio de Educación, primeramente, y de nuestras federaciones y allí todos los sindicatos regionales y nacionales, vamos a bajar los lineamientos con nuestros afiliados.

Queremos tener una educación de lunes a viernes, en horarios normales, pero realmente allí nosotros lo que queremos es una cosa y otra cosa es poder.

Realmente no existe un salario económico y social, las condiciones de infraestructura de las instituciones, dotación de las mismas, eso prácticamente está peor que el año anterior que culminó el año escolar 2023-2024.

¿Qué respuesta han obtenido con relación a la firma de la nueva contratación colectiva?

No ha habido respuesta por parte de las autoridades nacionales al respecto. Nosotros creemos, siempre, con cualquier gobierno, allí exigimos eso, un salario social, económico, una parte académica, una infraestructura escolar y una educación de calidad, pero eso va a depender del gobierno. Eso es lo que queremos y esa es la expectativa que tenemos. Nosotros allí no deseamos, porque esto no es cuestión de gobierno alguno, esto es de todo, una función y atribución de todos los gobiernos, de lo contrario allí nuevamente estaremos exigiendo en las calles, por nuestros derechos contractuales, por nuestro salario económico, social y por una calidad educativa.

Sobre el anuncio de Nicolás Maduro de traer a los profesionales de la educación de otros países, ¿qué opinión le merece?

Siempre han existido convenios con todas las naciones del mundo muy específicamente en la parte educativa. Ahí están misiones como los convenios que se hicieron en estudios de administraciones y gobiernos anteriores, donde iban a estudiar en el exterior, venían para acá, pero queremos decirle que aquí lo fundamental es potenciar la educación en función de nuestras universidades.

El alma mater pueda operar bien, al igual que en el resto de universidades, públicas y privadas, de tal manera que hay profesionales aquí para ejercer la función. Lo que se necesita es darle la prioridad a la educación en cuanto al salario económico, en cuanto al salario social y, por supuesto, darle el presupuesto justo a las universidades para formación de ese profesional que la docencia necesita. Bienvenido sean los convenios, pero acá, primeramente, tenemos que repotenciar las universidades

¿Cuánto están ganando actualmente los profesores?

El salario de un educador oscila entre 10 y 15 dólares mensuales, aparte de los bonos que se dan, y que llegarían aproximadamente a 130 dólares. La canasta alimentaria está por encima de los 550 dólares, sin contar allí con los medicamentos, el calzado, el transporte, la seguridad social. Exigimos que sea un salario acorde a las necesidades. Debe estar por encima de los 1.200 dólares.

La OIT, exigió un salario para el año pasado de 200 dólares como salario mínimo y si no hay salario mínimo, porque el salario ni siquiera llega a 5 dólares, 130 bolívares, si no tenemos un salario mínimo, que es lo fundamental, no hay contratación colectiva, que eso es un convenio internacional, para donde va la educación.

De tal manera que el salario de los trabajadores de la educación, de los profesionales de la docencia, debe estar acorde a lo que cumple con función y misión de la educación en Venezuela.

