Cavilac: Falta de combustibles, deterioro de servicios básicos y erosión del salario frena expansión de la industria láctea #25Sep

- Publicidad -

La falta de combustible, el deterioro de los principales servicios públicos y la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores, son factores que de forma transversal afectan al sector manufacturero nacional y la industria láctea no es una excepción.

El contundente pronunciamiento lo hizo el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), Roger Figueroa, uno de los dirigentes gremiales que más conoce al sector al que ha dedicado buena parte de su vida.

- Publicidad -

Admite que el problema del diésel es muy complicado, porque es muy poco el que se consigue y hay que pagarlo al precio que lo cobren, lo que genera grandes dificultades para la mayoría de las empresas, incluso para aquellas que han adquirido plantas eléctricas.

“Asimismo, si no hay combustible tampoco tienes refrigeración, porque la cadena de frio que es vital para el mantenimiento de la leche. Incluso se nos ha planteado que hagamos un Plan de Fomento Lechero Nacional y nosotros tenemos planes, pero estos pasan por tener unos servicios públicos que funcionen, debe haber electricidad, agua potable, combustible, buena vialidad, porque acometer estos servicios incrementaría más el precio”, señala Figueroa.

Destaca que el Ejecutivo dice que no tiene dinero, así que si la industria nacional no tiene dinero “nosotros menos, porque nuestra operación se basa en compra de materia prima para su transformación, así que lo que ponemos es el gasto de transformación de la leche, cada bolívar, cada locha que podamos incorporar al proceso de transformación, va para el precio final y en un mercado que está comprimido y donde la gente no tiene capacidad de compra, somos los primeros interesados en que los precios se mantengan bajos, pero esto es un tema muy complicado de hacerlo”

Recordó que de la leche se producen varios derivados, señalando que la leche en polvo ha aumentado su producción, pero eso tiene un efecto sobre el precio. En efecto, dijo que todos los productos industriales que la gente tiene en sus casas como mantequilla, leche pasteurizada, leche en polvo, helados, yogures esto no es más que un tema de transformación de la industria y esto se deriva de una materia prima que es esencial que es la leche,

“La cantidad de leche que se produce en el país no ha aumentado suficientemente para atender todas las necesidades, está en el orden de los 5,5 millones de litros por día, del cual la industria solo utiliza un 15% por la cadena de frío y la forma de producción, esa leche que tienes allí debe ser pasteurizada para que pueda ser industrializada y transformada en los producto que la gente en Venezuela está acostumbrada a utilizar por su calidad, si aumentas el consumo de leche en un 20% o 25% que tiene que ser leche de calidad, esto al final del día se refleja en los costos y hay un precio final que es muy elevado, no lo puedes vender en Venezuela por que la capacidad de compra del venezolano está muy derruida y no lo puedes sacar afuera porque los precio de la competencia son muy bajos y están en un cìrculo vicioso del cual no puedes salir.

Reveló que el remanente de cerca de 60% de la leche que queda se usa en los mismos corrales para la misma vaca, pero también se le che sal y se producen los quesos artesanales, pero lamentablemente “debo decir que parte estos quesos son transmisores de enfermedades zoonóticas que lamentablemente no podemos controlar y si no hay un sistema sanitario eficiente, entonces no nos metemos en eso, pero evidentemente el aumento de las enfermedades zoonóticas como tuberculosis y brucelosis en los seres humanos, se deben hoy dìa, en buena parte a el consumo de esos productos”.

Sobre la situación de los envases para la leche de larga duración, señaló Figueroa que aún tienen problemas, la leche se está usando en envases de plástico, pero el plástico es muy costoso y retornan al círculo vicioso, tratamos de bajar los precios, pero los productos importados son más caros.

Consultado sobre las perspectivas para finales de año, Figueroa expresa que “bajo todos estos escenarios mencionados, las perspectivas siguen siendo oscuras, no hay perspectivas de que se vaya a resolver el problema del transporte, el tema de combustible, el tema del empaque , el ejecutivo nacional dice que van a aumentar los impuestos, de manera que las perspectivas no dicen nada bueno , vamos a seguir peleando, la industria venezolana siempre ha estado dispuesta a hacer sus mejores esfuerzos, pero el esquema general que vemos para el futuro no es muy alentador”, dijo Figueroa para El Impulso.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí