PulsoEmpresarial En Septiembre Gane con EPA

- Publicidad -

Durante este mes de septiembre, la red de tiendas llevará a cabo una dinámica para sortear un combo de remodelación, con el fin de mejorar y embellecer ambientes, dándole la oportunidad a los clientes de tener un nuevo espacio en su hogar. Será un premio por cada ciudad donde EPA tiene presencia comercial.

El sorteo inicia este viernes 06 y culmina el 30 de septiembre, para el cual los clientes deben facturar una compra igual o mayor a 40$ y depositar el cupón en el buzón que estará en la tienda. Vale recordar que son 16 sedes en ocho ciudades; Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, Puerto La Cruz, Maturín y Punto Fijo.

- Publicidad -

Cada premio le permitirá a los ganadores llevar a cabo un proyecto en su hogar, incluye diferentes artículos de construcción como: 70 metros cuadrados de cerámica, pego, pasta profesional, pinturas, productos para impermeabilización, tanque de agua, bomba periférica, puertas de madera, cerraduras, salas y accesorios para el baño, espejos entre otros artículos para la remodelación y decoración.

Es importante mencionar que algunas condiciones aplican. El premio es intransferible y no puede ser canjeado por su valor monetario, los artículos seleccionados no pueden ser cambiados o sustituidos y no se incluye servicio de flete.

Este sorteo cuenta con la participación de marcas aliadas como: Venezolana de Pinturas, Bituplast, Pinturas Cebra, BM, Cerámicas Carabobo, Venceramica, Deco Glass, Grupo FZ, Manpica, Pegutil, Pinturas Flamuko y Casa Lista. Los ganadores serán anunciados el sábado cinco de octubre. Para mayor información, puede visitar las redes sociales @FerreteríaEPAVE en Instagram y Twitter, Ferretería EPA Venezuela en Facebook y también la página web.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí