VIDEO | Tiendas exhiben adornos navideños en Barquisimeto, mientras ciudadanos buscan ofertas #26Sep

En Barquisimeto algunas tiendas por departamento ya comienzan a mostrar adornos navideños a los ciudadanos, quienes en una consulta realizada por El Impulso, aseguraron encontrarse en la búsqueda de ofertas para adquirir estos artículos antes de que llegue diciembre, el mes de mayor demanda de mercancía.

A pesar de que faltan poco más de dos meses para la llegada del mes de diciembre, el espíritu navideño comienza a hacerse sentir en algunos locales comerciales de la capital larense.

En este sentido, varios ciudadanos consultados manifestaron su interés en adquirir estos artículos con antelación, buscando aprovechar las posibles ofertas y evitar las aglomeraciones propias de la temporada.

María Leal, una de las compradoras, expresó que necesita renovar por completo su decoración navideña, ya que sus adornos actuales se encuentran en mal estado. «Tengo 100 dólares destinados a esto, así que espero encontrar buenas opciones», aseguró.

Por su parte, Carmen Suárez señaló que suele aprovechar esta época del año para cambiar su árbol de Navidad. «Casi siempre esperamos hasta diciembre y los precios suben mucho. Por eso, quiero adelantarme y tengo 200 dólares para invertir», comentó.

No obstante, no todos los ciudadanos comparten esta misma perspectiva. Ingrid Figueroa, por ejemplo, indicó que en estos momentos se encuentra enfocada en la compra de útiles escolares y que la Navidad aún no está entre sus prioridades.

Orlando Velásquez, por el contrario, mostró entusiasmo ante la llegada de las festividades y destacó la importancia de decorar el hogar a pesar de las dificultades económicas. «Aunque la situación está difícil, haremos el esfuerzo por tener una bonita Navidad», afirmó.

La búsqueda de ofertas y la necesidad de adaptarse a las condiciones económicas son los principales motivos de los barquisimetanos para comenzar sus compras navideñas con anticipación.

