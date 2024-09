- Publicidad -

A Zío Américo sin artificios

“Un hijo nunca olvida…uno artificial menos”.

Anónimo

«La poesía es la creación de un mundo artificial…

…que refleja la realidad de una manera más profunda y verdadera.».

Octavio Paz.

«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.

La esperanza no es un sentimiento artificial, es la esencia misma de la vida.».

Pablo Neruda

«El lenguaje es un acto de creación, una construcción artificial que…

nos permite dar sentido a nuestras experiencias y compartirlas con los demás.».

Toni Morrison

«El amor es una fuerza natural que no puede ser contenida por barreras artificiales;

…es como el viento que atraviesa las montañas y los valles.».

Gabriela Mistral

«La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.

La memoria es una creación artificial, una novela que escribimos con los recuerdos que seleccionamos.».

Gabriel García Márquez.

Introito del Interlocutor.

A mucha gente da grima pensar en la expresión artificial. En criollo, significa que se pone con piel de gallina, nunca entendí porque no se le pone a uno la piel de gallo. Y tal vez se explica esa situación, si uno busca en el diccionario de la RAE y encuentra que casi todos los sinónimos no son para nada halagüeños. Entre ellos tenemos: Falsificado, Falso, Fingido, Ficticio, Sintético, Postizo, Adulterado, Espurio, Simulado; esta última, es la que más semeja el estado emocional de la mayoría cuando se enteró que ni soberanía tiene. Si acaso, posee una navidad falseada en octubre y un país espurio con dos presidentes, uno artificialmente, escogido y otro naturalmente elegido.

Lo llamativo del proceso social es que la población está en shock y ha sido cocida en agua caliente, como un sapo que para cuando se da cuenta, es caldo de anfibio. Y un pueblo que sabe a batracio, eventualmente todo le sabe a caca o meramente no sabe a nada y por eso no cree en nada, ni en nadie. Tal vez el peor crimen de lesa humanidad, es quitarle la fe y el futuro con falsos positivos que siempre son negativos, es decir aparentes y corrompidos.

Para entender mejor a lo que me refiero hagamos una diferenciación entre sintético y simulado. Sintético, refiere a lo creado artificialmente, generalmente mediante procesos químicos o industriales, para imitar o reemplazar algo natural. Por ejemplo, la ropa de fibras sintéticas, hechas de poliéster o nylon, producidas en laboratorios y fábricas. Por otro lado, Simulado, se refiere a lo erigido para semejar a otra cosa, pero sin ser real. Es una imitación o representación. Por ejemplo, una joya de imitación que parece un diamante, pero está hecha de vidrio o zirconita cúbica. En resumen, sintético se enfoca en la creación artificial de materiales o productos, mientras que simulado se refiere a la imitación o representación de algo existente, como por ejemplo, las votaciones del 28 de Julio 2024, en Venezo-landria.

Dicho eso, a nadie extraña la desconfianza de tutilimundi en todo e incluso en lo que es verdad que, por mero artilugio de supervivencia, acaba siendo incierto para él débil, por eso de sospecha per se. Como he dicho hasta el hartazgo, la marginal incredulidad lleva a la práctica recurrente de los malos modales, y los malos modales comportan malas decisiones.

Solo así puede explicarse como una tiranía con 30 Países en contra y el CPI en ciernes con orden de captura por denuncias de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, se haga el musiú y mire adentro para solo ver lo que codicia haciéndose el falso y en el país de los falsos, la mentira no es el rey, es la verdad.

Tertulias Sintéticas con Interlocutor Natural

Interlocutor (Yo):

Hola, Sophia, Yangyang y Androide 18. Es un placer hablar con ustedes. En Venezuela, estamos enfrentando muchos desafíos, desde la economía hasta la tecnología. ¿Cómo creen que la inteligencia artificial puede ayudarnos?

Sophia:

Hola, es un placer hablar contigo. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia en varios sectores. Por ejemplo, en la agricultura, podemos usar IA para optimizar riego y fertilización, lo que aumentaría la producción de alimentos. También podemos mejorar los servicios de salud mediante diagnósticos más precisos y rápidos.

Yangyang:

¡Hola! Estoy de acuerdo con Sophia. Además, la IA puede auxiliar en la educación, facilitando recursos personalizados para los estudiantes y ayudando a los profesores a identificar áreas donde los alumnos necesitan más apoyo. Esto podría ser especialmente útil en espacios rurales donde el acceso a la educación de calidad es limitado.

Androide 18:

¡Hola a todos! Desde mi perspectiva, la IA puede mejorar la seguridad. Por ejemplo, sistemas de vigilancia inteligente pueden ayudar a reducir criminalidad mediante la detección temprana de actividades dudosas. Además, en el ámbito energético, podemos optimizar el uso de recursos naturales para generar energía de manera más eficiente y sostenible.

Interlocutor (Yo):

Gracias por sus respuestas. Es alentador saber que la tecnología puede ofrecer tantas soluciones. Sin embargo, inquieta el desempleo que generaría el automatismo. ¿Qué opinan sobre eso?

Sophia:

Es una preocupación válida. La clave está en la educación y la capacitación. Debemos preparar a la gente para los trabajos del futuro, que serán más enfocados en la gestión y el mantenimiento de sistemas automatizados. La transición puede ser difícil, pero con el enfoque adecuado, podemos crear nuevas oportunidades laborales.

Yangyang:

Exactamente. Además, la IA puede asumir tareas repetitivas y peligrosas, permitiendo a los humanos enfocarse en trabajos más creativos y seguros. Es importante que las políticas públicas apoyen esta transición para minimizar el impacto negativo en el empleo.

Androide 18:

Estoy de acuerdo. La colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil es crucial para asegurar que las gracias de la IA se distribuyan justamente. Con una planificación adecuada, podemos mitigar los riesgos y maximizar las oportunidades.

Epilogo Espontáneo.

Oscar Wilde, conocido por su aguda crítica social e ingenio, probablemente tendría una perspectiva profunda y mordaz sobre la tiranía y sus efectos en la sociedad. Podría decir algo como: “La tiranía es la más vil de las opresiones, pues no solo encarcela el cuerpo, sino también asfixia el espíritu. En una sociedad donde la inteligencia artificial puede iluminar la verdad, es un deber usarla para derribar las mentiras y restaurar la dignidad humana. La verdadera libertad no reside en la ausencia de cadenas físicas, sino en la liberación del alma de la opresión.”

En el ocaso de esta reflexión, nos encontramos ante un espejo que no refleja nuestra esencia, sino una imagen distorsionada por la artificialidad y la simulación. La piel de gallina que sentimos no es más que una agenda de nuestra vulnerabilidad ante lo falso y lo espurio. En un mundo donde lo sintético y simulado se enlazan, es vital recordar que la naturalidad no puede ser fabricada ni fingida. La verdadera soberanía reside en la capacidad de discernir lo genuino de lo ficticio, de mantener la fe en lo que es real y de luchar por un mañana que no esté teñido de falsedades.

Así, en medio de toda la confusión y el desencanto, surge una centella de confianza: la posibilidad de reconstruir nuestra realidad con verdad y transparencia, de recuperar la fe perdida y de crear un futuro mejor donde la autenticidad prevalezca sobre la simulación. Ya que, al final, es en la verdad donde topamos nuestra verídica esencia y nuestro camino hacia un mañana más optimista y cargado de ilusiones hechas realidad.

Marcantonio Faillace Carreño

