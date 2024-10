Asamblea Nacional convocó a los partidos políticos a un diálogo #1Oct

- Publicidad -

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, convocó a todos los partidos políticos y movimientos sociales, que participaron en las pasadas elecciones presidenciales, a ser parte de un diálogo político que se realizará este próximo jueves 3 de octubre, en el hemiciclo del Parlamento.

La convocatoria se da, luego que Rodríguez propuso «revisar todas las leyes electorales aprobadas en el país», como la Ley Orgánica de Partidos Políticos, Ley de Procesos Electorales y Ley del Poder Electoral.

«Nosotros como diputados tenemos un deber: tenemos el deber del desarrollo legislativo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», reseña el canal del Estado.

A juicio del diputado, «con los fascistas no se dialoga, nosotros dialogamos con verdaderos demócratas, no con cobardes fascistas». Haciendo alusión a la oposición venezolana sentenció: «La ultraderecha siempre arranca con mentiras en los procesos electorales; ellos tienen la pésima costumbre de no reconocer los resultados electorales del único ente como el CNE. Les digo que si no va a reconocer el árbitro electoral, no participen».

Según Rodríguez, instó a asistir para debatir y hacer propuestas porque, «estas leyes electorales van a estar aprobadas antes de que culmine el 2024, de manera que las próximas elecciones van a estar regidas por las nuevas leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela».

