COLUMNA Ajedrez para todos (41) #5Oct

- Publicidad -

ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS OLÍMPICOS DE VENEZUELA EN LA 45ª) OLIMPÍADA MUNDIAL DE AJEDREZ, BUDAPEST, HUNGRÍA

El pasado martes 10 de septiembre se inició la 45ª) olimpíada mundial de ajedrez FIDE en Budapest, Hungría, evento histórico en esta ocasión porque ocurre cuando la FIDE cumple este año 100 años de fundada. Se inscribieron inicialmente 193 países en la categoría caballeros u “Open”, y 185 países en la categoría femenina. Venezuela inscribió equipo de 4 jugadores principales y un suplente en las 2 categorías y luego de 11 disputadas rondas el equipo masculino de Venezuela finalizó en el puesto 83º con record de +5 =1 -5 para un total de 22,5 puntos producto de 17 partidas ganadas, 11 empatadas y 16 perdidas mientras que el equipo femenino nacional finalizó en el puesto 63º con record de +6 =0 – 5 producto de 22 partidas ganadas, 07 empatadas y 15 derrotas para un total de 25,50 puntos.

Veamos la actuación de los jugadores y las jugadoras nacionales:

- Publicidad -

¿Qué nos informa esta tabla?:

1) El MF José L. Castro fue el ajedrecista con mejor efectividad, logró 7 puntos de 11 posibles buenos para un 63,60%. 2) La MN Tairú Rovira fue la mejor entre las damas al sumar 6 ptos de 9 posibles para un 66,60%. 3) Se esperaba mejor actuación del MI Félix Ynojosa, lo cual no sucedió, 4) El MF Samid E. Escalona tuvo también buena actuación al sumar 5 ptos de 10 posibles, Escalona en el 3er tablero enfrentó a 5 Grandes Maestros (GMs) y 5) El GM Gascón del Nogal tuvo los rivales más fuertes al estar de 1er. tablero, enfrentó a 6 GMs logrando hacerles 2,5 ptos producto de +1 =3 -2 entre esos GM rivales estuvo el joven prodigio alemán Vincent Keymer (ELO: 2730) ajedrecista élite. El ELO promedio de los 11 rivales de Gascón del Nogal fue 2603!!. En el equipo femenino la mejor jugadora fue Tairú Rovira quien sumó 6 ptos de 9 posibles y en 2º lugar Vicmary Pérez Hernández con 61% (+5 =1 -3). Llama la atención que las damas lograron más puntos que los caballeros al sumar 25,5º ptos de 44 posibles, mientras que ellos lograron 22,5 de 44 partidas disputadas.

Veamos la actuación de los nacionales por continentes y países rivales:

CONCLUSIONES:

1. El equipo masculino de ajedrez de Venezuela fue ubicado por FIDE pre olimpíada con base al ELO promedio (2364) de sus 5 jugadores en el puesto 67º, lamentablemente la selección olímpica no mantuvo este puesto ni avanzó a mejor posición, finalizó en el puesto 83º., causada por 2 fuerte derrotas en las rondas finales, 10 y 11, ante Canadá y ante Zimbabwe. 2. El equipo femenino “guapeó” al avanzar 3 puesto de su posición original 66º, a la posición 63º. Lo cual es muy meritorio. 3. No se le pueden pedir “peras al olmo”, con ello quiero decir que ambos equipos fueron a esta 45ª) olimpíada con muy poco entrenamiento o preparación para enfrentar a rivales superiores en particular de países de Europa (ver tabla). Los 2 equipos olímpicos, damas y caballeros, han debido ir pre olimpíada a torneos de Colombia, Brasil , Centroamérica o islas cercanas del Caribe para adquirir fortaleza o fogueos en torneos contra rivales superiores, actos como estos mostrarían que el AJEDREZ como disciplina y sus atletas le importan al Ministerio del Deporte y a la Federación Venezolana de Ajedrez.(FVDA) 4. Sugiero que las decisiones finales de la FVDA para decidir quienes integran los 2 equipos olímpicos se hagan con base a varios torneos públicos en el año de la próxima olimpíada (2026), porque este año a última hora supimos de un torneo pre selección que en mi opinión se debería llamar “Campeonato Nacional de Ajedrez”, masculino y femenino, como se llamaba antes del año 2000 y no “Campeonato de Máxima Categoría” que como título muy poco dice mientras que quien gane el torneo tendrá el título de “Campeón de Ajedrez de Venezuela” y tendría cupo directo al equipo olímpico. 5. Para asistir a una olimpíada en representación de Venezuela una o un jugador necesita que el Estado le financie pasajes aéreos “round trip”, pagarle todas las noches de hotel, un bono diario para alimentación y otro bono para algunos gastos personales como telefonía, medicinas, pagarle la inscripción en el torneo, etc., los trámites para lograr estos recursos se deben hacer con gran anticipación; igualmente, se deben tocar puertas en el sector privado, empresas, industrias, que puedan aportar patrocinio a los ajedrecistas y a estos autorizarlos a llevar escrito en sus chaquetas o franelas el o los logos de las empresas patrocinantes, esto no es novedad, noten como jugadores élite como Magnus Carlsen, Fabino Caruana, y todos los olímpicos de la India llevan nombres de empresas en sus chaquetas.

¿Comentarios? Escríbeme a : [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí