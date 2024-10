OPINIÓN El Diccioguaro #10Oct

- Publicidad -

Hoy llegó a mi WhatsApp este interesante Diccionario y deseo compartirlo. Incluso invito a ampliarlo y a cualquier escritor acucioso formalizarlo para el conocimiento universal.

Aclaro no conozco su autor ni fecha de elaboración.

EL DICCIOGUARO:

A partir de los vocablos que nos caracterizan, elaboramos un Diccioguaro, palabras o expresiones con significado local.

A

-Abierto: Generoso, espléndido.

-Acabaíto: Deteriorado físicamente.

-A cómo: Cuánto cuesta, preguntar por el precio de algo.

-Adiú: ¡Ay Dios! Se usa especialmente cuando se comete una equivocación. -Ah Mundo: Expresión de añoranza, nostalgia o lamento.

-Amalhaya: A mal haya, anhelo.

-Ajito: “Jarto” o indigesto. “El que tiene hijos no muere ajito”. -Atarantao: Mareado o tonto.

-Aventao: Con flatulencia.

-Azarao: Apurado.

B

-Borona: Migas o pedazos muy pequeños.

-Barrigón: Con la panza inflada.

-Barquisimetaneidad: Cotidianidad en Barquisimeto.

-Bicuye: Flor de la planta agave cocuy.

-Billullo: Billetes.

-Blandengue: Flojo, sentimental.

-Bolos: Bolívares.

-Buche: Cactus redondeado.

-Buchúo: Con mucho dinero.

-Bullaranga: Bullicio.

C

-Calembe: Ropa vieja, persona poco estimada.

-Cataplasma: Mezcla pastosa.

-Carajito: Niño.

-Catalina: Pan redondo y moreno.

-Cebaíto: Que le agarró el gusto a algo o a alguien.

-Ción: Bendición, a la que se responde: “Diga” o “Diga resca”, que equivale a decir “Dios lo bendiga” o “Dios lo bendiga y lo favorezca”. -Chola: Testículo.

D

-Dato: Fruto del cardón.

-Descambiar: Cambiar un billete grande por monedas o billetes de menor denominación.

E

-Encebao: Enamorado, pegado a alguien.

-Embilao: Distraído.

-Empatucao: Embarrado.

-Enjorquetado: Subido a algo, encaramado en forma de horqueta. -Esboronao: Vuelto añicos.

-Escalembao: Mal vestido.

-Esguarilao: Desbaratado.

-Espelucao: Despeinado.

-Esmaletao: Caída brusca.

-Esperrujío: Desaliñado.

-Estripao: Aplastado.

F

-Fleta: Masaje con alguna loción.

-Fletiao: A gran velocidad.

-Fote: Cuando se percibe mal olor.

G

-Guaro: Dícese de un pájaro que existió en Lara y cuando lo veían volar en bandada, exclamaban “¡Una guará!”. Se usa como sustantivo para referirse, por ejemplo “Al guaro ese”; para saludar: “Epa, guaro pelao”; como adverbio de cantidad: “No tengo un guaro”; o para rechazar una situación: “¡El buen guaro!”.

-Guarolandia: Barquisimeto.

J

-Jambroso: Pichirre.

-Jayera: Que cuida niños.

-Jayeriar: Cuidar niños.

L

-Largó: Dejó caer.

-Lefaria: Fruto del cactus.

M

-Macilento: Tonto.

-Metío: intruso.

N

-Naaaa: Expresión para provocar una pelea, como decir: ¿Te vas a dejar, te vas a quedar con esa?

Ñ

-Na’ guará: Admiración o lamento, según se entone.

-Ñame: Pie grande.

-Ñinga: Muy poquito.

O

-Oritica mismo: De inmediato.

P

-Patuque: mezcla extraña.

-Pata caliente: Que anda siempre en la calle.

-Pata lisa: Que se resbala fácil, homosexual.

-Planchao: Plano de nalgas.

-Porfiao: Testarudo.

Q

-Quiqui tiene: Que y que tiene, supuesto.

R

-Repunante: Mala sangre.

-Repuestico: Mejor de salud.

-Ribereñazo: Llegar rápido por la avenida Ribereña

-Ruta: Transporte colectivo.

S

-Salvar: Prestar o dar dinero “¿Me salvas con algo?”

-Salío: el que opina dónde no debería.

T

-Templao: Con suerte.

-Taturo: Envase.

-Taxi: Transporte colectivo, buseta.

-Torombolo: Tonto.

V

-Vasié cará o sié: Desacuerdo. Equivale a ¿Cómo va a ser?

Y

-Ya voy ya: La repetición del “ya” intenta darle mayor inmediatez a la acción.

Z

-Zipotazo: Golpe fuerte.

Hay expresiones que nos caracteriza:

-Acaba de llegar: Apenas llegó.

-Agachando el lomo: Trabajando

-Alza’o es el Obelisco: Rechazar el calificativo de bravo o agresivo. -Allí mismito: Cerca.

-A pata e mingo: Muy cerca.

-Bicicletero: Ciclista o quien se desplaza en bicicleta.

-¿Cómo firmas?: ¿Cuál es tu apellido?

-Con la cabuya corta: Atado por el cónyuge o los hijos.

-Más conocido que las migas de suero: Popular.

-Más pela’o que rodilla e’ chivo: Muy borracho.

-Care tajá: Sudado, con la cara grasosa.

-Camorrero: Brollero, peleón.

-Hasta donde se abrocha el cura: Muy lleno, que comió mucho.

-Hacer el quite: Suplir en una labor.

-Parece una hallaca mal amarrá: Mal vestida.

-Pa’ echámelo viejo: Estás loco.

-¿Qué pájaro parió esa ñema?: ¿Quién es ese?

-Mamerto el tuerto: Una especie de “No, qué va”

-Más enredao que moco en nariz pelúa: Complicado.

-Más enredao que gallina comiendo espagueti: En complicaciones. -Nalgas de chivo: Sin nalgas.

-Pa’ que Marina: Salir a buscar sexo.

-Echar un quema’o: Tener sexo.

-Echar la burra pal monte: Poner en evidencia.

-En lo que se pela una ñema: rápido.

-Eso es mucho sartén para estas ñemas: Una mujer muy proporcionada. -Jetón: Que no guarda secretos.

-Se te van a quemar las arepas: Chismoso.

-Se te está quemando el arroz: Cuando la falda o el pantalón queda entre los glúteos.

-Si me lo partes me lo pagas: Cuando una mujer mueve mucho las caderas al caminar.

-Más poquitico que un bolivita e’ queso: Una ínfima cantidad. -Fiao hasta el Obelisco: Gusto por comprar a crédito.

Nota: Agradezco al Dr. Luis Alvarado por la gentileza de enviarme este Diccioguaro.

Natividad Castillo P. (Natty)

[email protected]

