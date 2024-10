OPINIÓN Reflexiones en Positivo: El trabajo es una  bendición de Dios #10Oct

- Publicidad -

Con la lengua se construye y se destruye por eso de que aquello, que antes de hablar hay que poner el cerebro a trabajar, esto viene como anillo al dedo en este momento que nuestra nación vive en “dime que te diré”, por no decir una permanente pelea visceral que no es nada positivo para la gente que solo piensa en trabajar, producir, compartir, pagar sus imposiciones y no ser una carga para nadie, todo lo contrario asumen de buena voluntad a ayudar a la carreta con su carga, empujándola hacía donde todo sea beneficio y reconstrucción del país de lo que ya existía, esa es la gente de trabajo que pide con clamor la paz y buenas relaciones; así como la juventud o generación de relevo, hay que enseñarles un discurso positivo que invite al amor, a la convivencia, al respeto y como principal lección a la ética y aprender que el trabajo es una bendición de Dios y no un castigo y que se disfrute con orgullo los gozos de los esfuerzos adquiridos con dignidad y gocen del aprecio por su comportamiento con la frente en alto sin temer porque nadie lo mira dubitativamente ni lo persiguen y sean de admirados por sus logros a fuerza de sacrificios, su trabajo y honesto comportamiento; esa es la mejor forma de vivir, servirle a Dios y honrar a sus hijos y a toda la descendencia.

Algún día de la esperanza con aspiración de que sea más temprano que tarde quienes toman las decisiones en nuestro país encuentren el verdadero camino de la paz y el bienestar para todos y termine el “dime que te diré” y ambos lados se den cuenta que nuestra nación debe admirarse, respetarse y tratarse como una sola familia y que las montañas están full de árboles y no son capaces de darle ramalazos el uno a los otros.

Hay una gran diferencia entre estar vivo y saber vivir nos mandó decir Robin Clarmos, por tal no deben olvidar los del “Dime que te diré” que todo conflicto para que tenga un buen destino hay que dejarse guiar por la voluntad del perdón y la reconciliación para conseguir una sincera búsqueda de bien común, justamente es la expresión a voz populi de la gente que por una u otra razón sufren y su único pecado ha sido trabajar y servirle a la nación de forma sincera sin aspirar otros beneficios que no sean de su esfuerzo por ejemplo los jubilados sobre todos los educadores que es una o la primera profesión por pasar su vida enseñando, esto debe ser sagrado y respetado, sin que para nadie es un secreto que nuestro país es el más rico y lindo del planeta.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

