Entrevista Dominical | 32 y 33 años: La nueva cara del cáncer de mama en Venezuela #13Oct

El doctor Jorge Uribe, médico cirujano oncólogo y mastólogo, alertó sobre un preocupante aumento en los casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. En una entrevista para El Impulso, el especialista explicó que, si bien tradicionalmente se consideraba que esta enfermedad afectaba principalmente a mujeres mayores de 55 años, cada vez es más frecuente diagnosticar cáncer de mama en pacientes de 32, 33 años e incluso menores.

«Anteriormente se recomendaba la mamografía a partir de los 40 años, pero nuestros datos muestran que un 15% de nuestras pacientes con cáncer de mama tenían menos de 40 años«, señaló el doctor Uribe, quién además indicó que tanto la Clínica de Mamas de Barquisimeto como la Sociedad Venezolana de Dermatología han decidido adelantar la recomendación de la mamografía a los 35 años.

El especialista destacó la importancia de la comparación de mamografías para la detección temprana del cáncer de mama.

«La manera más fácil de detectar cambios sospechosos es comparando las mamografías de diferentes años. Si aparece una nueva densidad en una mamografía, aunque no tenga las características típicas del cáncer, es una señal de alerta que debe ser evaluada por un especialista», explicó.

También hizo hincapié en la importancia de la densidad mamaria, pues considera que una seno con mucho tejido glandular y poca grasa representa un factor de riesgo mayor para desarrollar cáncer de mama.

“Es fundamental que las mujeres conozcan su densidad mamaria y sigan las recomendaciones de su médico”, enfatizó.

Subregistro de cáncer de mama en Lara

El presidente de Fundamama señaló que tanto en el estado Lara como en todo el país, existe una gran incertidumbre sobre la verdadera incidencia de esta enfermedad y su mortalidad.

«Lamentablemente y tristemente en este estado y en este país no se sabe cuántas mujeres tienen cáncer de mamas y cuántas personas fallecen por cáncer de mamas», afirmó el doctor Uribe, quién reveló que según sus datos, en la Clínica de Mamas de Barquisimeto atienden un promedio de cuatro a cinco pacientes nuevas con diagnóstico de cáncer de mama cada semana, y en ocasiones, esta cifra puede incluso duplicarse en un solo día.

Indicó que esta situación revela una realidad preocupante sobre el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento oportuno para las pacientes con cáncer de mama en la región.

Subestimación de los casos de cáncer de mama

El reconocido oncólogo denunció una alarmante subestimación de los casos de cáncer de mama en Venezuela. Según el especialista, las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Poder Popular para la Salud no reflejan la realidad de la enfermedad en el país.

“Las estadísticas que el ministerio da no pueden ajustarse a la realidad porque no se investiga o no se le pregunta a los centros privados”, afirmó el doctor Uribe. Sostuvo que al no considerar los datos de las clínicas privadas, que atienden a una gran parte de las pacientes con cáncer de mama, las cifras oficiales subestiman significativamente la incidencia de esta enfermedad.

Mortalidad por cáncer de mama

El especialista también señaló que la mortalidad por cáncer de mama en Venezuela es significativamente mayor que la reportada oficialmente. Esta alta tasa de mortalidad se debe en gran medida a que la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son más limitadas.

Puntualizó que una de las principales razones detrás de este problema es la falta de programas de detección temprana y la carencia de recursos en el sistema de salud venezolano.

“En los países desarrollados, la posibilidad de diagnosticar un cáncer de mama en etapa temprana es mucho mayor gracias a programas de detección y prevención”, explicó Uribe. Destacó, que en contraste, en Venezuela, la escasez de mamógrafos y la falta de formación especializada en la detección del cáncer de mama dificultan el diagnóstico temprano.

También señaló la importancia de una formación adecuada de los profesionales de la salud en el área de la mastología.

“Nuestros estudiantes se gradúan de médicos con una formación muy limitada sobre las enfermedades de la glándula mamaria. Esta falta de conocimiento dificulta la detección temprana del cáncer de mama y retrasa el inicio del tratamiento”, afirmó.

Cáncer de mama en hombres

El cáncer de mama, una enfermedad que comúnmente asociamos con las mujeres, también puede afectar a los hombres, aunque en una proporción mucho menor. Según el doctor Uribe, la incidencia de cáncer de mama en el género masculino es de apenas el 1%. Sin embargo, precisó que es fundamental que los hombres estén atentos a cualquier cambio en sus mamas.

«Si un hombre, después de los 40 años de edad, nota un bulto o induración en su pecho, debe acudir al médico de inmediato», señaló.

Sostuvo que aunque la mamografía es la prueba de imagen más común para detectar el cáncer de mama en mujeres, no es la indicada para los hombres. En su lugar, se pueden realizar ultrasonidos y biopsias para diagnosticar cualquier lesión sospechosa.

Por último, destacó la importancia de la detección temprana en cualquier tipo de cáncer, incluyendo el de mama en hombres. «Si se detecta a tiempo, el cáncer de mama es curable«, afirmó.

