José Guerra: Economía venezolana ya no depende de la producción petrolera sino de los precios del petróleo #15Oct

- Publicidad -

Es necesario aclarar que hace bastante tiempo que Venezuela dejó de depender de la producción petrolera, en estos momentos, depende de los precios del petróleo, que es una concepción totalmente distinta, asegura el economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra.

Explica que en estos momentos ya Venezuela ya no produce los 3,5 millones de barriles diarios, que llegó a registrar en sus momentos estelares, y hoy todavía no ha podido superar 1 millón de barriles diario, por lo tanto su peso como suplidor confiable del mercado internacional, ya no es el mismo, destacando que su capacidad de producción está muy mermada.

- Publicidad -

Con este señalamiento del economista se llega a la conclusión, que con su capacidad actual, Venezuela no puede aprovechar los altos precios del petróleo que se están manejando en los mercados internacionales, debido a los conflictos que se están registrando en varias regiones en el mundo.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí