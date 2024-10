Maduro: Elon Musk invirtió más de 1.000 millones de dólares en plan contra las elecciones #15Oct

- Publicidad -

El mandatario Nicolás Maduro, aseguró el lunes que el magnate sudafricano Elon Musk invirtió “no menos” de 1.000 millones de dólares en un supuesto plan de “violencia” contra los comicios del 28 de julio.

“Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos”, dijo Maduro en su programa semanal de televisión.

Acusó nuevamente al fundador de SpaceX de estar “detrás” del plan de “la extrema derecha», para «generar violencia y desconocer» el resultado anunciado por el CNE.

“Detrás está el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la conspiración permanente del imperio norteamericano, los billetes del poder económico, Elon Musk. Elon Musk (…) duró como un mes escribiendo todos los días, que Venezuela, que Maduro, que esto, salgan a las calles, quemen, maten, hagan, y Elon Musk quedó derrotado”, sostuvo.

Cabe resaltar que el pasado mes de agosto, Maduro intensificó sus críticas hacia Elon Musk, acusándolo de estar detrás de un intento de golpe de Estado en el país. Según dijo, el objetivo de Musk sería despojar a Venezuela de su «libertad y democracia«.

Durante una reciente declaración, Maduro afirmó: «La democracia directa, popular, socialista, participativa y protagónica, eso es lo que nos quieren robar Elon Musk».

Cuestionó las intenciones del empresario, planteando interrogantes sobre su supuesta financiación de un golpe de Estado, al que calificó de «cibernético, fascista y criminal».

