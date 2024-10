PulsoEmpresarial The Wave Concepts conquista los Latin American Design Awards 2024

- Publicidad -

The Wave Concepts, el estudio creativo venezolano, ha hecho historia al convertirse en finalista y, posteriormente, ganador de los prestigiosos Latin American Design Awards (LAD Awards). El proyecto Saha, un innovador diseño de packaging (empaque) para bebidas, cautivó al jurado y al público, siendo ganadores en la categoría de Packaging y recibiendo también el codiciado premio People’s Choice Awards en la categoría Packaging por el diseño de Saha.

Los LAD Awards, conocidos como los premios más importantes de diseño en América Latina, celebran la excelencia creativa y la innovación en diversas disciplinas del diseño como branding, packaging, editorial, digital, ilustración, tipografía, y más. Este año, los LAD Awards se celebraron en Fortaleza, Brasil, uniendo a creativos de toda la región para una noche de gala y una semana de conversatorios, mesas redondas y eventos del medio dedicada a honrar los logros más significativos en la industria del diseño.

Tras un proceso de postulación que incluyó la presentación de un portafolio detallado del proyecto, explicando tanto la conceptualización, como la ejecución del diseño, y además, el destacar cómo el packaging no solo cumplía con los estándares estéticos, sino que también ofrecía una experiencia funcional y emocional para el consumidor, fue The Wave Concepts con su proyecto con la marca de bebidas Saha, el que se destacó entre los finalistas.

Saha es un homenaje a la riqueza de los sabores tropicales y a la tradición de los productores locales. Su diseño vibrante y lleno de vida refleja la esencia de la marca y crea una conexión emocional con el consumidor. El proceso creativo detrás de Saha involucró una profunda investigación sobre la cultura venezolana y una cuidadosa selección de elementos visuales que evocan la naturaleza y la autenticidad.

«Saha es mucho más que un diseño de empaque, es una celebración de nuestra identidad y de la importancia de preservar nuestras tradiciones», expresó Andrea Marcano, cofundadora de The Wave Concepts. «Estamos muy orgullosos de haber podido representar a Venezuela en este escenario internacional y de haber demostrado que el talento latinoamericano es capaz de competir con los mejores del mundo».

Para The Wave Concepts ser reconocidos en los LAD Awards valida el esfuerzo, la dedicación y la pasión que todo el equipo invierte en cada proyecto y el recibir este galardón es una prueba de que el diseño no solo es una herramienta visual, sino también una forma poderosa de crear vínculos emocionales. «Este premio es un impulso para seguir trabajando y creando proyectos que inspiren y dejen huella, y nos motiva como equipo a estar aún más comprometidos con seguir innovando y llevando el diseño venezolano a nuevas alturas», afirmó Celine Moreno, cofundadora de The Wave Concepts.

Por su parte, Giampaolo Tassinari, cofundador, también expresó su emoción por el logro: «Ganar el premio del público es especialmente gratificante, porque significa que hemos logrado conectar con las personas a través de nuestro diseño, y este reconocimiento es una prueba clara de que vamos por el camino correcto.»

El triunfo de The Wave Concepts en los LAD Awards es un testimonio del talento y la creatividad de los diseñadores venezolanos, un logro que podrá inspirar a nuevas generaciones de creativos a soñar en grande y a demostrar que el diseño latinoamericano tiene un lugar destacado en el escenario global.

