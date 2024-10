¿Cuánto le van a pagar a los docentes jubilados que regresen a las aulas? #16Oct

- Publicidad -

El profesor Luis Pereira, secretario de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), resaltó la falta de información en la resolución que permite el regreso de los docentes jubilados a las aulas de clases.

Según Pereira, además de las materias de Ciencias Naturales, también se requiere incorporar docentes en asignaturas como Castellano, Geografía, Matemáticas, Física, Química y Biología.

El sindicalista se preguntó: “¿Cuánto van a pagar? ¿Cómo van a pagar? ¿Cuántas horas van a dar? ¿Cómo van a dar las horas?”.

“Los jubilados no están muy contentos. Ellos saben que no van a cobrar lo mismo (…) todavía no estamos claros. Al docente jubilado le van algo adicional, eso es violación de la Ley Orgánica del Trabajo”, aseguró.

Pereira dijo que es necesario socializar los cambios que dan del sistema educativo al personal jubilado.

“Ha habido muchos cambios en el proceso educativo. Los jubilados no tenemos información de cuáles son esos cambios. Entonces, eso significa que los docentes jubilados tienen que prepararse y hasta ahora, no hay ninguna información”, aclaró.

