LVBP | Tabla de posiciones: Cardenales de Lara derrota nuevamente a Leones del Caracas #17Oct

Cardenales de Lara (3-1) consiguió este miércoles su tercera victoria de la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y la segunda de manera consecutiva al vencer a los Leones del Caracas (1-3) con marcador de seis carreras por dos en el estadio Monumental de Caracas. Con esto, los crepusculares lograron barrer su primera mini serie en la temporada.

El ganador por Cardenales fue el derecho zuliano Pedro García (1-0), mientras que la derrota cargó a nombre del norteamericano Ronnie Williams (0-1). El movimiento de carreras comenzó en el mismo primer episodio, cuando Rangel Ravelo abriera el marcador con un soberbio cuadrangular de dos carreras. En el cuarto tramo, un doble impulsor de dos carreras conectado por Yeiner Fernández, junto a un doble impulsor de una de Yonny Hernández y un sencillo de Gorkys Hernández trajeron las otras cuatro anotaciones. En total, la ofensiva crepuscular conectó 10 indiscutibles, siendo cuatro de ellos extrabases. Los que más destacaron a nivel individual fueron Gorkys Hernández (5-3, 2B, 1 RBI), Rangel Ravelo (2-2, HR, 2 RBI), Hendrik Clementina (4-2, .500 AVG), Yeiner Fernández (4-1, 2B, 2 RBI) y Yonny Hernández (4-1, 2B, 1 RBI).

Por parte de los lanzadores, el abridor Brayan Pérez trabajó durante cuatro entradas completas, permitiendo seis inatrapables y una sola carrera limpia, además de abanicar a dos contrarios. La labor del carabobeño fue relevada por Pedro García (2.0 IP, 1 SO, JG), Geoff Broussard (1.0 IP, 2 SO), Yosber Sánchez (1.0 IP, 1 SO) y Edwin Escobar (1.0 IP). Los brazos larenses solo permitieron cuatro carreras en 8 innings ante la ofensiva caraquista.

Cardenales ahora pone su récord en 2-0 durante la segunda semana de campeonato, y ahora regresa a Barquisimeto para medirse ante Tiburones de La Guaira en una mini serie de dos compromisos con Luis Oviedo como protagonista este jueves a partir de las 7:00 PM.

