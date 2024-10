Elon Musk: En Venezuela tienen elecciones que no son reales #18Oct

- Publicidad -

Elon Musk, magnate sudafricano, celebró el jueves su primer evento en solitario en apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump, donde se refirió a la situación política en Venezuela.

El evento America PAC en el auditorio de la escuela secundaria Ridley en Folsom contó con la participación de Musk, hablando en el escenario frente a una gran bandera estadounidense durante aproximadamente 15 minutos antes de responder preguntas de la multitud, muchos de los cuales llevaban gorras con el lema “Make America Great Again”.

Durante una breve parte del mitin, Musk se pronunció sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.

“Miren lo que pasó en Venezuela: tuvieron una elección falsa, Maduro perdió masivamente, pero la gente no tiene como defenderse y sigue en el poder”.

“Tienen elecciones que no son reales», agregó, en una intervención que se suma a anteriores pronunciamientos del empresario sobre los comicios en el país.

Maduro acusa a Musk de invertir en un plan violento contra elecciones en Venezuela

Es importante recordar que el mandatario Nicolás Maduro, aseguró el lunes que el magnate sudafricano Elon Musk invirtió “no menos” de 1.000 millones de dólares en un supuesto plan de “violencia” contra los comicios del 28 de julio.

“Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos”, dijo Maduro en su programa semanal de televisión.

Acusó nuevamente al fundador de SpaceX de estar “detrás” del plan de “la extrema derecha», para «generar violencia y desconocer» el resultado anunciado por el CNE.

