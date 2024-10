¿Qué sabe usted del cáncer de mama? #19Oct

- Publicidad -

En la ocasión de ser hoy, 19 de octubre, el Día Internacional del Cáncer de Mama, Sociedad Anticancerosa del estado Lara, está ofreciendo sus servicios a todas las mujeres, para que acudan a su sede y lograr despejar dudas sobre esa terrible enfermedad, la cual no afecta sólo a quienes se encuentran en la tercera edad, sino también a madres jóvenes.

Aún más: también pueden sufrirla los hombres, claro está, en proporción muy baja. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres venezolanas, según declaración de autoridades del Ministerio de Salud y, para colmo de males, Venezuela es el quinto país en el ranking de ese tipo de enfermedad en el mundo.

Como ya es costumbre, no hay estadísticas oficiales y de existir no son dadas a conocer a la opinión pública. Pero, realmente, la situación amerita la atención no sólo de las mujeres, sino también de sus familiares.

La doctora Anairis Sequera, especialista en esta enfermedad y quien sufriera la misma, aconseja a los familiares que tengan tías, hermanas y madre, tomarlas por la mano, y llevarlas a consulta para que ellas sean examinadas oportunamente y así determinar su condición de salud.

Esta semana que está por terminar fueron operadas cuatro mujeres, todas de 80 años, aquí, en Barquisimeto. Una de ellas, que reside en el este de la ciudad, estaba siendo cuidada por una señora que le habían buscado sus familiares para que la atendiera. Pero, también esta semana fueron diagnosticadas con cáncer de mama dos mujeres jóvenes, una de ellas de 35 años y madre de una criatura, porque ya no son solamente las mujeres de la tercera edad las que están siendo afectadas por esa enfermedad, la cual generalmente es asintomática; es decir, que la paciente no siente que está siendo atacada hasta que se produce el tumor.

El equipo que integra la Sociedad Anticancerosa del estado Lara, siempre ha mostrado profunda vocación de servicio

Desde hace unos 20 años, según los estudios hechos por los científicos, el cáncer de mama se ha situado en el primer lugar de mortalidad en las mujeres mayores de 25 años. Es por ello que como medidas preventivas, las mujeres deben someterse, por lo menos, una vez al año a un examen con especialistas, de acuerdo con las recomendaciones que se están haciendo para prevenir daños.

En este sentido las pruebas recomendadas son la mamografía, la ecografía y las imágenes por resonancia magnética.

El diagnóstico definitivo es la biopsia

La doctora Sequera dijo que se han despejado muchas informaciones erróneas que existían, como el de que el cáncer de mama podría ser parecido por consecuencia hereditaria: es decir, que si la madre lo había sufrido, irremediablemente, lo padecerán su hija o sus hijas. Se ha podido comprobar que la mayoría de los casos de cáncer mamario se producen en mujeres sin antecedentes familiares.

Es conveniente insistir en que la mayoría de las mujeres no presentan sintomatología y, por tanto, lo más recomendable es que sean previsibles. Ya no basta con tocar el seno, pálpalo, y pensar que todo está bien, comenta la doctora Sequera. Es conveniente hacerse ver de los especialistas.

Si bien es cierto que los hombres son pocos los que pueden padecer la enfermedad, igualmente deben tomar precauciones cuando sientan que algo les incomoda, sobre todo aquellos que practican levantamiento de pesas. Por lo demás, hay que tomar concientización acerca de esa enfermedad, cuyos pacientes necesitan acompañamiento espiritual y familiar, como lo dice la doctora Sequera.

En la Sociedad Anticancerosa del estado Lara, que surgió hace 72 años en Barquisimeto y se mantiene cada vez más activa, gracias al esfuerzo, empeño y dedicación de un personal que demuestra profunda vocación de servicio, no sólo se atienden personas de nuestra entidad federal sino de otros estados, como Yaracuy, Portuguesa, Cojedes y hasta Guárico. Se espera el apoyo del sector privado para el mantenimiento de los equipos, los cuales tienen que ser utilizados todos los días.

Sociedad Anticancerosa del estado Lara también atiende personas de estados como Yaracuy, Portuguesa, Cojedes y Guárico

Y hay que recordar que entre el 85 y el 87 por ciento de las mujeres de las que llegan a padecer el cáncer de mama no sienten ninguna sintomatología del mal, que silenciosamente destruye el tejido. Pero, lo más importante es que la Sociedad Anticancerosa del estado Lara tiene calidad humana, como asegura la señora Dilcia Graterol de Pérez, quien se ha convertido en el alma de esa institución y a todas horas ofrece su más agradable atención a todas las personas

