Líderes opositores celebran un año de haber llevado a cabo las elecciones Primarias en Venezuela #22Oct

- Publicidad -

Este martes se cumple un año de las elecciones Primarias opositoras de 2023, ante esto, muchos dirigente políticos del país se han referido a la fecha como un acontecimiento cívico que marcó un antes y un después en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.

La doctora Corina Yoris recordó que «fueron muchos los que vaticinaron que no se lograrían y se celebraron». En su cuenta en X, Yoris expresó que «hoy 22/19/2024 se cumple un año de las elecciones Primarias. Fueron muchos los que vaticinaron que no se lograrían y se celebraron. Limpias, transparentes y el triunfo de María Corina Machado. Se dio paso a otro proceso: el 28J. Ahora estamos en camino al 20E. No hay que desmayar».

Hoy 22/19/2024 se cumple un año de las elecciones Primarias. Fueron muchos los que vaticinaron que no se lograrían y secelebraron. Limpias, transparentes y el triunfo de @MariaCorinaYA.

Se dio paso a otro proceso: el 28J. Ahora estamos en camino al 20E. No hay que desmayar. — Corina Yoris (@yorisvillasana) October 22, 2024 - Publicidad -

Por su parte, el dirigente político Andrés Velásquez también se pronunció este martes, señalando que «el 22 de enero del 2022, propuse junto a mi compañero Alfredo Ramos, desde el Edo. Bolívar, las primarias que se realizaron hace 1 año», expresó en su cuenta en X.

«Una propuesta a los que muchos no apostaron y que concretamos contra viento y marea. Un paso estratégico que legitimó liderazgo y unió a Venezuela», agregó.

El 22 de enero del 2022, propuse junto a mi compañero Alfredo Ramos, desde el Edo. Bolívar, las primarias que se realizaron hace 1 año. Una propuesta a los que muchos no apostaron y que concretamos contra viento y marea. Un paso estratégico que legitimó liderazgo y unió a Vzla. — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) October 22, 2024

Otro que se refirió a la fecha fue el dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa quién expresó que «hace un año los venezolanos, en una muestra de valor y cultura democrática, hicimos la primera elección verdaderamente libre en los últimos 25 años».

«Los venezolanos nos organizamos, votamos y elegimos a María Corina Machado como la líder del movimiento democrático venezolano. Hicimos esas elecciones sin recursos, bajo amenazas, sin CNE y con mucho valor. Ese día fue el primer paso para la gesta heroica del 28 de julio», sentenció a través de sus redes sociales.

Hace un año los venezolanos, en una muestra de valor y cultura democrática, hicimos la primera elección verdaderamente libre en los últimos 25 anos.



Los venezolanos nos organizamos, votamos y elegimos a Maria Corina Machado como la líder del movimiento democrático venezolano.… pic.twitter.com/hmJGnA8Xsm — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) October 22, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí