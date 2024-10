Encuesta | Seguidores de El Impulso no ven avances significativos en la lucha contra la corrupción #23Oct

- Publicidad -

Una reciente encuesta realizada por el equipo de El Impulso en sus redes sociales revela un panorama desalentador sobre la percepción ciudadana respecto a la lucha contra la corrupción. A pesar de las promesas y medidas anunciadas por las autoridades, un abrumador porcentaje de los encuestados considera que no se han logrado avances significativos en esta materia

Hace días, Nicolás Maduro, durante su programa Con Maduro+, indicó que su gobierno se mantiene en una lucha constante contra la corrupción que se ha generado en Venezuela.

“Yo me comprometí con mi gente y he dicho: esta Venezuela tiene dos enemigos que vencer. Un primer enemigo son los factores del norte que quieren colonizar el país, la conspiración permanente para disolver la República, la idea de patria. En segundo lugar, los enchufados. Un enchufado, ¿qué es? Es un corrupto, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse, destruir al pueblo venezolano. Esa batalla no la abandono, ustedes pueden estar seguros que estoy en la lucha contra esos infiltrados”, señaló.

Ante estas declaraciones, El Impulso llevó a cabo una encuesta en sus principales redes sociales: Instagram, Twitter y Telegram. La pregunta central era clara: ¿Cree usted que se ha iniciado una verdadera lucha contra la corrupción?

Los resultados obtenidos son contundentes y revelan un profundo descontento ciudadano. A pesar de las iniciativas del gobierno del líder del chavismo y las promesas de transparencia, una amplia mayoría de los venezolanos no percibe avances significativos en la lucha contra este flagelo.

Desglose de los resultados:

Instagram: El 88% de los usuarios de Instagram considera que no se ha iniciado una verdadera lucha contra la corrupción, mientras que solo un 12% opina lo contrario.

Twitter: Los resultados en Twitter son aún más contundentes, con un 98% de los encuestados manifestando su desconfianza en las acciones del gobierno en esta materia.

Telegram: En esta plataforma, el 89% de los usuarios coincide en que la corrupción sigue siendo un problema grave y que las medidas implementadas hasta ahora son insuficientes.

Estos datos reflejan un sentimiento generalizado de frustración y desilusión entre la ciudadanía. La corrupción percibida como un mal endémico que permea todas las esferas de la sociedad, mina la confianza en las instituciones y socava el desarrollo del país.

