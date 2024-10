PulsoEmpresarial Samsung celebra 10 años de la Samsung Developer Conference y destaca la innovación basada en IA en la edición de 2024

- Publicidad -

Samsung Electronics Co., Ltd. realizó su Samsung Developer Conference (SDC) en el Centro de Convenciones San José McEnery. La empresa compartió su visión de brindar una experiencia más personalizada y segura con la última tecnología de inteligencia artificial para múltiples dispositivos con IA, celebrando una década de colaboración e innovación con los desarrolladores.

Ante la presencia de cerca de 3.000 desarrolladores, socios y medios de comunicación, Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, CEO y jefe de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, afirmó: “Hemos continuado nuestro viaje de innovación con nuestros numerosos desarrolladores y socios durante los últimos 10 años”, destacando la importancia de la colaboración abierta para fortalecer tanto la competitividad como el crecimiento mutuo en la era actual de la IA.

JH compartió más detalles sobre el compromiso de la empresa de utilizar la tecnología de IA para ofrecer una mayor seguridad, personalización avanzada, mejores experiencias de cuidado familiar y nuevas oportunidades para las empresas B2B. “Samsung Electronics seguirá avanzando en la tecnología de IA hasta un nivel en el que la tecnología reconozca automáticamente a cada usuario individualmente, desde su voz hasta su ubicación, para brindar una experiencia más personalizada”, explicó. “Estos esfuerzos crearán experiencias multidispositivo más convenientes y seguras al aprovechar el software basado en IA de Samsung, la innovación de la plataforma y la tecnología de seguridad”.

Además, la compañía anunció que integrará la experiencia de software de sus principales líneas de productos (desde dispositivos móviles hasta televisores y electrodomésticos) bajo el nombre One UI el próximo año. Al ofrecer una experiencia de producto coherente y comprometerse a realizar actualizaciones de software durante hasta siete años, Samsung seguirá brindando innovación a sus clientes.

Para hacer realidad su visión de IA para todos, Samsung también creará IA para el bien, empoderando a los innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías y abrir nuevos caminos, abordar los desafíos sociales de frente, y crear un mundo mejor para las generaciones futuras.

Samsung reitera su apuesta por la IA para la innovación

En SDC24, la empresa reiteró su compromiso de utilizar la tecnología de IA para abrir posibilidades, proteger la información personal y mejorar la vida diaria de todos los que la utilizan. Basándose en más de una década de inversión en tecnologías de inteligencia avanzada, Samsung compartió cómo su compromiso con la IA para todos está guiando la hoja de ruta de la investigación e innovación de la empresa tanto para desarrolladores como para clientes.

Inspirada en la necesidad de crear una IA basada en la personalización para cada individuo, la IA de Samsung está hecha para todos: para familias que quieren que la gestión de sus rutinas nocturnas sea más sencilla, para propietarios que están acostumbrándose a nuevos espacios y para creadores e innovadores que exploran tecnologías de vanguardia en busca de inspiración. Samsung ofrece la IA para todos sin comprometer la privacidad al aprovechar las capacidades de IA en el dispositivo, al tiempo que continúa ofreciendo un rendimiento innovador a través de la nube y la IA generativa.

Samsung también está comprometida con el desarrollo de IA para mejorar nuestro mundo, ya que todos los empleados defienden los principios éticos globales de “Justicia”, “Transparencia” y “Responsabilidad” tanto para el desarrollo como para el uso de esta tecnología.

La estrategia ‘IA para Todos’ integrará más estrechamente el Galaxy AI en los dispositivos móviles para mejorar la productividad, la creatividad y la comunicación; dispositivos Bespoke AI simplificarán la vida diaria de los usuarios; las pantallas estarán impulsadas por inteligencia artificial en las Smart TV Samsung con Tizen; y habrá mejoras de IA multiplataforma que llegarán a Bixby, SmartThings y One UI 7.

Un adelanto de One UI 7

One UI siempre ha sido diseñado para brindarles a los usuarios las experiencias más personalizadas, creativas y productivas posibles en dispositivos móviles. Samsung presentó un adelanto de One UI 7 en SDC24, destacando su nueva experiencia de usuario centrada en un diseño simple, impactante y emotivo junto con más formas de integrar de manera continua las funciones de Galaxy AI en las actividades diarias. La versión beta de One UI 7 estará disponible para los desarrolladores antes de fin de año.

La casa con inteligencia artificial cobra vida

Los electrodomésticos Bespoke AI de Samsung brindan mejores experiencias a todo el hogar, desde la cocina hasta la sala de estar. Con AI Vision Inside en el refrigerador con AI Family Hub™ o funciones aplicadas con inteligencia artificial como AI Floor Detect en Bespoke Jet Bot Combo™ AI, los electrodomésticos inteligentes para el hogar de Samsung aprovechan lo mejor de la tecnología de inteligencia artificial para hacer que la vida sea mejor, más sencilla y más fácil que nunca.

Esa capacidad se fortalece aún más con Bixby, que cuenta con actualización de inteligencia artificial. Los usuarios pueden controlar toda su casa inteligente desde cualquier lugar que esté al alcance de un dispositivo habilitado con Bixby, que además también ofrece beneficios de accesibilidad para los usuarios. Para una mayor accesibilidad en el hogar, puedes abrir las puertas de los electrodomésticos con una simple llamada, sin comandos de activación gracias a la función Auto Open Door.

Las capacidades mejoradas de Bixby se extienden también a los Smart TV Samsung. Gracias a Bixby, los usuarios ahora pueden buscar contenido utilizando solo detalles descriptivos y personalizando la configuración con múltiples comandos. Inspirada en un compromiso continuo de simplificar la vida de los usuarios cotidianos, la función de control remoto móvil habilita a los usuarios a controlar su televisor desde su teléfono, y Samsung AI Cast puede enviar resultados generados por IA desde dispositivos móviles al televisor. Disponible desde la pantalla de inicio del televisor, los usuarios pueden disfrutar de imágenes y listas de contenido desarrolladas con IA generativa, incluida una integración con ChatGPT, ahora en una pantalla más grande.

Samsung también está integrando la IA en sus aplicaciones de visualización, desde AI Upscaling (escalado de IA) e IA Customization (personalización de IA) en los Smart TV hasta la oferta de un nuevo kit de desarrollo de software (SDK) Daily Board para que los desarrolladores conviertan cualquier pantalla de Smart TV en una pantalla única para obtener información diaria como el clima, el estado del dispositivo y actualizaciones locales a través de una nueva asociación con Nextdoor.

Soluciones de señalización de última generación con VXT

Samsung también presentó la próxima generación de soluciones de señalización con Visual Experience Transformation (VXT), su plataforma de software y la solución de gestión de contenido (CMS, su sigla en inglés) que la acompaña para la producción, operación y gestión de contenido. Al utilizar un chatbot impulsado por IA con Soluciones Repetibles Preintegradas (PIRS, su sigla en inglés) y el marco Widget aNd Extension (WiNE), VXT ofrece soluciones de señalización eficientes y optimizadas y permite a los desarrolladores integrar soluciones de forma continua y simplificar los procesos en la plataforma.

Tizen aprovecha la IA en el dispositivo para lograr un rendimiento de primera clase

Tizen, el principal sistema operativo de Samsung, está llevando su experiencia líder en la industria a más dispositivos y servicios, ya que Samsung ha equipado ciertos electrodomésticos habilitados para IA con AI Home, una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas.

Tizen también recibe un impulso con los servicios de Tizen AI. Impulsados ​​por la unidad de procesamiento neuronal (NPU) de Samsung y optimizados para adaptarse a los productos Samsung y responder a las necesidades de los usuarios, los servicios de inteligencia artificial de Tizen brindarán experiencias más inteligentes, seguras y personalizadas, desde controlar los niveles de eco y ruido mientras se ve televisión o se hacen videollamadas hasta analizar los estilos de escritura de los usuarios para mejorar la toma de notas.

El compromiso de Samsung de mejorar las experiencias con IA también se refleja en una mayor interoperabilidad entre Tizen y el ecosistema Galaxy. Multi-Control, que permite a los usuarios navegar y controlar tanto su smartphone como su tableta utilizando las mismas herramientas Bluetooth, incluidos ratones y teclados, se extenderá a los Smart Monitors y Smart TV con Tizen.

Samsung ha desarrollado Tizen basado en RISC-V para desarrolladores, y un nuevo SDK para aplicaciones Tizen diseñado con RISC-V estará disponible en 2026.

Tizen también es compatible con la última versión de Flutter, el marco de desarrollo multiplataforma, y ​​seguirá proporcionando herramientas de extensión para desarrolladores de aplicaciones para un mayor nivel de depuración y creación de perfiles.

SmartThings da un nuevo paso adelante con la IA y se expande a la experiencia de salud

Durante la última década, Samsung SmartThings se ha convertido en una de las plataformas conectadas más grandes, con más de 350 millones de suscriptores y más de 340 socios “Works with SmartThings” (WWST, en español, ‘Compatible con SmartThings’).

Samsung está utilizando tecnología avanzada de inteligencia artificial para ofrecer experiencias SmartThings de nivel superior y explorar una gama más amplia de asociaciones. SmartThings desempeñará un papel clave como la tecnología innovadora que distingue los productos y servicios de la empresa.

Una de las principales novedades que llegará a SmartThings este mes es Home Insight, que analiza los datos de los usuarios, los patrones de uso, el historial de los dispositivos y las estadísticas del hogar recopiladas en tiempo real para ofrecer una mejor experiencia en el hogar. También recomienda funciones para optimizar el hogar, como apagar los dispositivos que no están en uso cuando no estás en casa durante un momento específico del día o una temporada determinada. Además, la Galaxy Tab S10 está equipada con el widget Home Insight, por lo que se puede utilizar cómodamente como un panel de control del hogar para supervisar y controlar la casa.

Samsung también presentó su plan de que todos sus productos con pantallas ejecuten SmartThings Hub. Esto hará que los dispositivos Samsung trabajen mejor en conjunto para cuidar el hogar, e incluso incluye conectividad con dispositivos asociados. El plan cuenta con tecnología Edge AI basada en el SmartThings Hub, que integra capacidades de IA en los dispositivos conectados del hogar, contribuyendo a la visión de un hogar verdaderamente mejorado con IA.

Con el espíritu de colaboración abierta e innovación, Samsung compartió los detalles de sus últimas alianzas con SmartThings. Esto incluyó una nueva asociación con varios desarrolladores de llaves inteligentes, incluidos Schlage y Aqara, que agregarán la función SmartThings Door Lock a la Digital Home Key dentro de Samsung Wallet en 2025.

También se destacó la sostenibilidad, en particular la asociación entre SmartThings y Kohler. La Chief Sustainable Living Officer (EE. UU.) de Kohler, Laura Kohler, se unió en el escenario a Jaeyeon Jung, vicepresidente ejecutivo y director de SmartThings, para compartir cómo la nueva integración ayudará a los usuarios a monitorear y reducir el uso de agua con cabezales de ducha y grifos inteligentes.

Tobin Richardson, director de Connectivity Standards Alliance (CSA), anunció virtualmente que Samsung SmartThings fue el primer servicio en adoptar el estándar Matter 1.3, desempeñando un papel crucial en el continuo soporte y expansión del ecosistema Matter.

Samsung también presentó una integración más estrecha entre SmartThings y Samsung Health. Girish Naganathan, CTO de la empresa de sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) Dexcom, se unió a Samsung en el escenario para hablar sobre la visión compartida de ambas empresas de una gestión de la salud más personalizada y cómoda en el hogar, tanto para los usuarios como para sus seres queridos.

La seguridad como base de la era de la IA

Por último, Samsung siguió destacando su compromiso con los estándares sólidos de seguridad y privacidad. Con Samsung Knox, la empresa sigue invirtiendo en el fortalecimiento de su gobernanza de seguridad para garantizar que las últimas experiencias de IA nunca requieran el sacrificio de datos personales. La solución de seguridad multidispositivo basada en blockchain Knox Matrix se ampliará de los dispositivos móviles a los televisores y los electrodomésticos para mejorar aún más la seguridad en las experiencias multidispositivo.

Samsung también destacó la expansión de Passkey, que llegará a Tizen a partir de los modelos de televisores de 2025, el refrigerador con AI Family Hub™ y los electrodomésticos con AI Home. Passkey brindará mayor comodidad y seguridad a los usuarios, al mismo tiempo que admite inicios de sesión basados ​​en navegadores web a través del escaneo de códigos QR móviles.

Cada una de estas funciones tiene un papel importante que desempeñar para mantener a los usuarios más seguros, a los desarrolladores respaldados y a los dispositivos actualizados, ofreciendo las últimas y mejores innovaciones impulsadas por IA para aprovechar al máximo nuestra nueva era de la inteligencia artificial.

Samsung invita a desarrolladores, creadores y socios, entre otros, a sumarse a su compromiso con la innovación abierta y las mejores experiencias que ofrece la conectividad. Para obtener más información sobre SDC24, visita www.developer.samsung.com/sdc.

