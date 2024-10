Vicepresidente de Consecomercio: No podemos retroceder ni volver a un dólar preferencial #24Oct

- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

La ampliación de la brecha entre el mercado oficial y el paralelo revive temores en el sector comercial. La situación empeoró en las últimas semanas y ya se ubica alrededor de 23%. Desde el sector comercial advierten que no se puede retroceder y que mientras las tasas se mantuvieron equilibradas esto “resolvió muchos problemas”.

- Publicidad -

“Sí hay miedo de volver hacia atrás. Hay una brecha cambiaria, eso quiere decir que se está sobrevaluando la moneda, eso lo hemos vivido infinidad de veces en Venezuela. Hace poco cuando la tasa oficial empezó a seguir la tasa de mercado, se resolvieron muchísimos problemas, los anaqueles se llenaron, hubo productos, hubo de todo. La economía empezó a crecer. No podemos volver atrás y mucho menos a un dólar preferencial”, expresó Lucio Covone primer vicepresidente de Consecomercio.

El representante gremial indicó en una rueda de prensa celebrada este miércoles 23 de octubre con las distintas cámaras, que la economía no puede volver a las viejas medidas, en ese sentido, dijo “no podemos volver a que a estos productos le vamos a dar dólares baratos, que son subsidios y eso lo que genera es mayores distorsiones de la economía y al final genera pobreza”.

Fausto Romeo, coordinador sectorial de Consecomercio, abogó por condiciones que le permitan a los empresarios seguir trabajando. “Hay que sentarnos y buscar medidas satisfactorias, ese diferencial cambiario de 20% lo están padeciendo los sectores vulnerables del país”, indicó.

Lucio Covone señaló que Consecomercio está a favor de la economía de mercado y que lo más sano es que los precios sean libres. “Si hay un producto que la gente busca y el precio sube porque no hay suficiente y mediante la coerción del Estado se bajan esos precios, lo que va a pasar es que ese producto no lo haya o siga escaseando. Si los precios son libres, lo que ocurre es que entre gente al mercado, a producir ese bien o servicio”, ejemplificó.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha mantenido las recurrentes visitas a los comercios para verificar que estos cumplan con la publicación de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que es la de referencia para la economía en general.

Sobre si los comercios pueden tomar el valor del euro como referencia en las transacciones, Fausto Romeo indicó que para el cobro puede usarse una moneda de cualquier valor. «Es legal usar el euro como referencia», apuntó. Añadió que el sector está constantemente conversando con el Ministerio de Comercio sobre multas y cierres de diferentes comercios y empresas. «Esto lo que hace es perjudicar, al cerrar un comercio 15 o 20 días se afecta a esos trabajadores que no pueden recibir su sueldo, pero además no pueden generar ganancias y por ende no pueden pagar los impuestos».

Siete propuestas para mejorar la economía

Consecomercio discutió con sus representantes sectoriales una propuesta que, afirman, beneficiará la economía y, que planean presentar el 26 de noviembre durante el próximo directorio que llevará a cabo el gremio.

Entre esas está: una economía de mercado, la reactivación del crédito bancario, erradicar la inflación, adecuar la Ley Orgánica del Trabajo, un plan tributario nacional, la adecuación del tamaño del Estado y restaurar la política económica del BCV.

Leer más en Tal Cual

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí