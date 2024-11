LVBP | Tabla de posiciones: La lluvia suspende juegos y altera el calendario de la LVBP #2Nov

- Publicidad -

La lluvia se convirtió en la protagonista inesperada de la jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) este viernes, obligando a la suspensión de varios encuentros y modificando el calendario de la temporada 2024-2025.

El partido entre Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara, pautado para el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, fue suspendido debido a las fuertes precipitaciones que azotaron la ciudad. Los abridores previstos, Christian Fernández por Caribes y Adrián Almeida por Cardenales, podrían ver acción en los próximos encuentros de sus equipos.

Duelos suspendidos

De igual forma, el duelo entre Leones del Caracas y Águilas del Zulia, programado para el Estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo, también fue suspendido debido a las malas condiciones del terreno causadas por las lluvias. Ambos equipos han informado que las entradas adquiridas para este partido serán válidas para la fecha de reprogramación.

A pesar de las suspensiones, la jornada dejó resultados interesantes. Los Navegantes del Magallanes se impusieron a los Tiburones de La Guaira por marcador de 3-2 en un encuentro muy cerrado. Por su parte, Bravos de Margarita logró una importante victoria de 2-1 sobre Tigres de Aragua, gracias a un doble remolcador de Juan Santana en el quinto inning.

Próximos desafíos

La LVBP continúa su accionar este sábado con una cartelera llena de emociones. Destacan los enfrentamientos entre:

Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita en Nueva Esparta. 1:00 p.m.

Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua en Valencia. 5:00 p.m.

Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui en Maracaibo. 6:00 p.m.

Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas en Barquisimeto. 7:00 p.m.

