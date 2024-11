COLUMNA Ajedrez para todos (43) #2Nov

- Publicidad -

EL GM FABIANO CARUANA ES EL CAMPEÓN 2024 DE AJEDREZ 9XL

Finalizó el 30/10/2024 el Campeonato 2024 de ajedrez 9XL o Fischer Random jugado en el Club de Ajedrez de Saint Louis, USA, con un triunfo para el GM Fabiano Caruana al quedar invicto en 9 rondas con récord de +6 =3 -0 y sumar 7,5 ptos. Este es el 2º. Gran triunfo de Caruana en este mes de octubre ya que recién se tituló por 4ª) vez campeón de Ajedrez de los EEUU. El sub campeón fue el GM Hikaru Nakamura con 7,0 ptos, y el 3er. lugar fue para el GM Wesley So con 5,5 ptos. Luego del 4º. al 6º lugar quedaron empatados con 4,5 ptos. los GM Levon Aronian, Sam Sevian, y el ex campeón mundial Gari Kasparov quien con sus 61 años de edad aun muestra brillantes en sus jugadas ante los jóvenes rivales. Esta es la 2ª) vez que Caruana logra este campeonato ajedrez 9XL el anterior fue en el 2022, mientras que el GM Sevian fue el campeón 9XL en el 2023.

¿Cómo es esta modalidad de jugar ajedrez 9XL propuesto originalmente por el ex campeón mundial “Bobby” Fischer a mediados de los años 70?. Se diferencia del ajedrez normal en que antes de iniciar la partida se barajan las piezas blancas (no los peones) colocándolas al azar en las 8 casillas de la fila número 1, luego la posición que resulte se imita con las piezas negras que quedarían como un “espejo” de la posición blanca. En otras palabras, las piezas y peones se mueven igual al ajedrez normal pero partiendo de posiciones diferentes en la fila 1. Una regla diferente es que independiente de dónde quedó el rey y la torre el enroque se hace quedando ambas piezas como en el ajedrez normal: rey en la columna “g” y torre en la columna “f” si enroca en el flanco rey y rey en la columna “c” y torre en la columna “d” si enroca en el flanco dama.

Finalmente ¿Por qué se llama “Ajedrez 9XL” en números romanos?

El 960 proviene del número de diferentes posiciones iniciales posibles cuando hay una torre a cada lado del rey y donde hay alfiles de colores opuestos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE INCIARÁ EL CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ?

El encuentro por el Campeonato Mundial de la FIDE 2024 es el primero en 138 años en el que participan dos participantes del continente Asia: el actual campeón mundial, el GM de China Ding Liren, y el retador Dommaraju Gukesh, de la India, que compiten por el título y un fondo de premios de 2,5 millones de dólares estadounidenses. El encuentro también cuenta con un patrocinio histórico de Google, la primera vez que un líder tecnológico mundial se asocia con el Campeonato Mundial de la FIDE. El evento se llevará a cabo en Singapur, uno de los centros turísticos y de negocios más emblemáticos del mundo. Esta será la segunda vez que el Campeonato Mundial de ajedrez se celebra en el sudeste asiático, el 1º fue en 1978 en Baguio, Filipinas, un muy polémico match entre el campeón mundial soviético Anatoly Karpov y el disidente soviético GM Victor Korchnoi.

El partido se disputa en Resorts World Sentosa, famoso por sus lujosas instalaciones y su hospitalidad de primera clase. Sentosa es un complejo turístico insular frente a la costa sur de Singapur, conectado a la ciudad por carretera, teleférico, pasarela peatonal y monorraíl. Las condiciones o normas de juego en resumen son : Al mejor de 14 partidas clásicas, con un control de tiempo de 120 minutos para las primeras 40 jugadas, seguido de 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos a partir de la jugada 41. Si el marcador después de 14 partidas es igual, se jugarán desempates.

Este match, la 1ª) partida se jugará el 23 de noviembre 2024, pasará a ser parte de la historia del ajedrez mundial porque se celebrará en el año centenario de la FIDE y porque veremos de que está hecho el GM Ding Liren, si logra retener su título de campeón mundial o si el GM indio Gukesh, quien es el retador mundial más joven, se titula campeón mundial a los 18 años de edad, quebrando el record que aún tiene el GM Gari Kasparov cuando se tituló campeón mundial en 1985 a los 22 años de edad. “Amanecerá el 23/11/ y veremos!.

¿Comentarios a esta columna? Escríbeme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

