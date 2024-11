29 niños nigerianos podrían ser condenados a muerte por protestar contra la crisis del costo de vida #3Nov

- Publicidad -

Veintinueve niños podrían ser condenados a muerte en Nigeria tras ser procesados ​​el viernes por participar en una protesta contra la crisis del costo de vida que afecta al país. Cuatro de ellos se desmayaron en el tribunal debido al agotamiento antes de poder declararse culpables.

Un total de 76 manifestantes fueron acusados ​​de 10 delitos graves, entre ellos traición, destrucción de propiedad, alteración del orden público y motín, según la hoja de cargos vista por The Associated Press.

Según la acusación, los menores tenían entre 14 y 17 años.

La frustración por la crisis del costo de la vida ha provocado varias protestas multitudinarias en los últimos meses. En agosto, al menos 20 personas fueron asesinadas a tiros y cientos más fueron detenidas en una protesta para exigir mejores oportunidades y empleos para los jóvenes.

Derechos de los niños

La pena de muerte se introdujo en Nigeria en la década de 1970, pero no ha habido ejecuciones en el país desde 2016. Akintayo Balogun, un abogado privado con sede en Abuja, dijo que la Ley de Derechos del Niño no permite que ningún niño sea sometido a procedimientos penales y condenado a muerte.

“Por lo tanto, llevar a menores ante un tribunal superior federal es incorrecto, desde el principio, excepto si el gobierno puede demostrar que los chicos tienen más de 19 años”, dijo Balogun.

El tribunal finalmente concedió una fianza de 10 millones de nairas (5.900 dólares) a cada uno de los acusados ​​e impuso estrictas condiciones que aún deben cumplir, dijo el mariscal Abubakar, abogado de algunos de los muchachos.

“Un país que tiene el deber de educar a sus niños decidirá castigarlos. Estos niños han estado detenidos durante 90 días sin comida”, afirmó Abubakar.

Yemi Adamolekun, director ejecutivo de Enough is Enough, una organización de la sociedad civil que promueve el buen gobierno en Nigeria, dijo que las autoridades no tienen por qué procesar a los niños.

“La presidenta del Tribunal Supremo de Nigeria debería estar avergonzada. Es mujer y madre”, afirmó Adamolekun.

Crisis humanitaria y corrupción

A pesar de ser uno de los principales productores de petróleo crudo de África, Nigeria sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. La corrupción crónica significa que el estilo de vida de sus funcionarios públicos rara vez refleja el de la población en general. Los profesionales médicos suelen hacer huelga para protestar por los magros salarios.

Los políticos y legisladores del país, a menudo acusados ​​de corrupción, se cuentan entre los mejor pagados de África. Incluso la esposa del presidente (cuyo cargo no figura en ninguna parte de la Constitución) tiene derecho a vehículos todoterreno y otros lujos financiados por los contribuyentes.

La población de Nigeria, de más de 210 millones de habitantes (la más grande del continente), también está entre las más hambrientas del mundo y su gobierno ha tenido dificultades para crear empleos. La tasa de inflación también está en su nivel más alto en 28 años y la moneda local, el naira, está en mínimos históricos frente al dólar.

