Gustavo Valecillos: Sector comercio y servicios espera crecimiento de 2,5% o 3% para finales de año  #4Nov 

Un crecimiento entre 2,5 y 3% aspira alcanzar el sector del comercio y los servicios para el cierre del año, de acuerdo con las proyecciones hechas por el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Gustavo Valecillos.

El líder del sector terciario tiene plena confianza en que se está trabajando intensamente para resolver el problema de la brecha cambiaria entre el dólar del BCV y del dólar del mercado paralelo, ya que tiene en severos problemas a la economía, creando distorsiones, recordando que quienes están siendo señalados y fiscalizados son los comerciantes.

“Nosotros nos hemos dirigidos a los comerciantes, afiliados o no a Consecomercio, a cumplir con la Ley, es decir cumpliendo con el tipo de cambio legal que el del BCV, de tal manera que no podemos competir contra un comerciante informal, quien no paga ningun tipó de impuesto ni nacional ni regional y en otros casos se ponen de acuerdo y cartelizan una tasa que a veces muy superior a la del mercado negro y por supuesto es muy difícil competir con ellos, además ellos no son fiscalizados, no son perseguidos”.

Explica Valecillos que hay un proceso inflacionario de por medio desde que comenzó el crecimiento de la brecha, dijo que han sido cautelosos en no modificar los precios, pero algunos sectores viendo la naturaleza de sus negocios y bienes que comercializan, se han visto en la necesidad de hacer algunos ajustes de precios y algunos otros comerciantes han buscado referenciar sus precios en euros, dejando la misma referencia, pero le avisan a sus clientes que la tasa es en euros y esto es implícitamente un ajuste de precios y lo que están haciendo es repartir esa brecha entre el consumidor y el negocio, porque al cargarla a sus costos es imposible y no garantiza que puedan reponer los inventarios e incluso puede perder la dinámica comercial que viene trayendo y si no lo hace es muy difícil mantenerse para los meses de noviembre y diciembre que son los meses que más ventas debe tener ese negocio.

Admite que los comerciantes no están siguiendo línea germinal, son medidas que toma cada comerciante y que considera válida y va buscando la legalidad de su proceso , hay unos que volvieron al bolívar pero como hay un proceso inflacionario, entonces diariamente, en la medida en que va subiendo el dólar de la tasa oficial, el va ajustando los precios a la tasa del BCV y se está viendo que el dólar BCV está registrando incrementos a diario, entonces el comerciante está cambiando sus precios a diario.

Admite que en el último trimestre aumenta el gasto público, hay más bolívares n la calle y por eso aumenta la demanda de divisas, estamos preparados y hemos advertido que los inventarios fueron pagados en divisas y si se quieren reponer esos inventarios deben ser cobrados en divisas, esto ha sido difícil pero mantienen su dinámica y las expectativas que los meses de noviembre y diciembre sean los de mayore operaciones para algunos sectores estacionales como juguetes, vestidos, calzados, hay más ventas, hay más consumo y todos tienen los faros puestos en los últimos meses del año para tratar de culminar un año exitoso y de crecimiento que estiman puedan cerrar el año con un crecimiento 2,5, o 3% en el sector, crecimiento que sigue siendo tímido.

Afirma que la economía general por los estudios que han recibido, debe crecer un poco más, aproximadamente un 5, 6 o 7%.

Señala que cada día más se conversa con el sector oficial, admitiendo que quizás las respuestas son un poco tímidas y lentas, esperando que esto mejore.

“Nosotros hemos hecho propuestas al secto gubernamental, hace un año entremoa un documento con 7 propuestas en materia económica, que creemos que estan pendientes, para ir a una dinámica comercial que sea más libre, que sea de crecimiento, esas propuestas esta allí, están vigentes, las actualizamos meses a mes, incluso hemos propuesto públicamente una reforma trinbutaria, profunda e integral tenga como objetivo que nos lleve a una recuperación económica real”, dijo Valecillos en Fedecámaras Radio.

